Sem Champions, Euro e até Copa do Mundo: Uefa confirma sanções contra clubes e seleções da Rússia

A Uefa anunciou nesta segunda-feira uma série de decisões do Comitê Executivo sobre a situação de seleções da Rússia e de clubes russos nas próximas competições organizadas pela confederação europeia. As sanções por causa da Guerra na Ucrânia continuarão na temporada que vem, e todos representantes do país seguem excluídos dos torneios da entidade.

Entre as principais novidades está a não participação da Rússia da próxima edição da Liga das Nações. A seleção foi automaticamente classificada como a quarta colocada do Grupo 2 da Liga B e também será rebaixada para a Liga C do torneio.

A Rússia também foi excluída da disputa da Eurocopa deste ano de futebol feminino, competição que está marcada para o período entre os dias 6 e 31 de julho, na Inglaterra. A equipe estava no Grupo C do torneio e vai ser substituída por Portugal.

A seleção russa feminina já não tinha jogado duas partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 por causa das sanções anteriores. A Uefa confirmou que a equipe não vai mais participar dos próximos compromissos na competição e, portanto, está fora da Copa.

No que diz respeito às competições de clubes, a Rússia não terá representantes na próxima temporada. A medida vale para a Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Champions League feminina e categorias de base.

Campeão russo no último fim de semana, o Zenit, dos brasileiros Claudinho, Malcom, Yuri Alberto, Wendel e Douglas Santos, teria direito a uma vaga direta na fase de grupos da Champions. Com a punição mantida, o clube disputará apenas torneios nacionais em 2022/23.

O Comitê Executivo da Uefa também derrubou o desejo da federação de futebol da Rússia de sediar a Eurocopa em 2028 ou 2032. A candidatura foi considerada "não elegível".

Confira um resumo das punições:

Champions e demais torneios de clubes

A Rússia não terá clubes nas competições da Uefa. As vagas serão herdadas de acordo com o coeficiente das federações da entidade. Por exemplo: a Escócia deve ficar com um lugar direto na fase de grupos da Champions.

Liga das Nações 2022/23

A Rússia foi excluída e será considerada quarta colocada do seu grupo na Liga B e, portanto, rebaixada à Liga C

Euro Feminina 2022

A Rússia foi excluída e deu lugar a Portugal, adversário derrotado pelo país na repescagem

Eliminatórias para a Copa Feminina de 2023

A Rússia foi excluída e não tem mais chances de ir ao Mundial da Austrália e Nova Zelândia no próximo ano. O Grupo E das eliminatórias continuará com cinco seleções.



Globo Esporte