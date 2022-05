Histórico! Fortaleza vence Colo-Colo e está nas oitavas da Libertadores

(Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC)





Na primeira participação na Copa Libertadores, o Fortaleza fez bonito e conseguiu classificação para as oitavas de final da competição. O Tricolor foi dominante e não deu chances para o Colo-Colo, que precisava vencer para avançar. E a heroica passagem de fase do Tricolor do Pici se deu quando se achava que tudo estava perdido. Com apenas três pontos somados nos três primeiros jogos, o clube cearense partiu para arrancada, vencendo os dois jogos contra o Alianza Lima, arrancando empate com o favorito River Plate. Na última partida, um 'mata-mata' contra o Colo-Colo, mostrou força e venceu fora de casa por 4 a 3

Agora nas oitavas, o Leão vai participar do sorteio da competição, marcado para esta sexta-feira (27), em Luque, no Paraguai, às 13 horas. Serão dois potes: no 1º, os oito times que terminaram na liderança, e no 2º os segundos colocados nos grupos. Times do mesmo país podem se enfrentar

O Fortaleza começou o jogo mais concentrado que a equipe chilena e logo abriu o placar. Aos três minutos, Moisés conseguiu penetrar na área adversária e cruzou para Romero. O argentino bateu de cobertura e fez golaço. Perdido, o Colo-Colo logo tomou o segundo baque. Novamente Moisés arrancou na cara do gol e bateu na saída do goleiro. Com a partida controlada, o Tricolor de Aço dormiu no ponto, e Ceballos fez um gol contra já no final da segunda etapa, após cruzamento

O Colo-Colo resolveu acordar na segunda etapa, mas deixou brechas. Em uma delas, logo aos nove minutos, Moisés recebeu novamente na cara do gol e ampliou. Nas cordas, o time chileno sofreu mais um golpe. Yago Pikachu recebeu de Romero e ampliou, 4 a 1. Mas para quem pensava que a partida seria tranquila, não esperava reação do time da casa. Mesmo com um a menos, o Colo-Colo diminuiu em gol contra de Ceballos. Faltando 10 minutos para o fim, Leonardo Gil ainda fez o terceiro dos donos da casa: 4 a 3. Mas não havia mais tempo. Era vitória tricolor e classificação histórica

Globo Esporte