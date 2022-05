De saída do Manchester United, Pogba desperta o interesse do City, diz jornal

Pogba vai deixar o Manchester United em junho, mas pode permanecer na cidade. De acordo com o jornal "The Guardian", o volante francês despertou o interesse do Manchester City e já sinalizou que não vê problema em assinar com o rival.

O contrato de Pogba com o United se encerra em junho, e o jogador recusou a última proposta de renovação do clube. Pogba mostrou interesse em trabalhar com Pep Guardiola, técnico do City, que já indicou que gostaria de fazer o volante atuar de maneira mais recuada no meio-campo.

Para que Pogba assine com o City, porém, ele precisará aceitar a redução de seu salário, de acordo com o "The Guardian". Os Citizens preparam uma proposta contratual de quatro anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Atualmente, Pogba recebe cerca de 290 mil libras por semana, o equivalente a R$ 1,8 milhão.

Além do Manchester City, o PSG também mostrou interesse na contratação de Pogba. O Real Madrid também tentou a contratação do volante no passado, mas não houve acerto.

Com uma lesão na panturrilha, Pogba está fora dos gramados e não deve mais atuar pelo Manchester United.

Globo Esporte