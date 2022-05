Wiggins atropela Doncic, Warriors batem os Mavs e estão a uma vitória da final

(Foto: Getty Images)





Luka Doncic tem estatísticas comparáveis aos maiores nomes do esporte, como Michael Jordan e LeBron James. Mas, na série contra o Golden State Warriors, o astro do Dallas Mavericks encara uma parede chamada Andrew Wiggins. No ataque e na defesa. Na noite deste domingo, o ala dos Warriors foi o destaque da vitória sobre o Dallas Mavericks por 109 a 100, marcada por uma enterrada monstruosa sobre o esloveno (veja abaixo).

Foram dois dos 27 pontos de Wiggins, que ainda agregou 11 rebotes. Tudo isso como principal marcador de Doncic. Stephen Curry foi o cestinha dos visitantes com 31 pontos, além de 11 assistências. Agora, os Warriors têm 3 a 0 na final da Conferência Oeste e estão a um triunfo de retornar à decisão da NBA depois de três anos. O jogo 4 acontece novamente em Dallas, na próxima terça-feira, às 22h.

Depois de um primeiro tempo de altos e baixos, os Warriors abriram vantagem no terceiro período e apenas administraram na última parcial. Klay Thompson contribuiu com 19 pontos e 7 rebotes. Kevon Looney, um dos destaques da série, pegou 12 rebotes e ainda fez 9 pontos. Jordan Poole e Draymond Green fizeram 10 pontos e 5 rebotes cada. O time conseguiu 14 rebotes ofensivos e fez 18 pontos de segundas chances contra 4 dos Mavs.

Do outro lado, Doncic alcançou mais um jogo de 40 pontos, com 11 rebotes. Spencer Dinwiddie saiu do banco para anotar 26 pontos, enquanto que Jalen Brunson fez 20. Nenhum outro jogador do time da casa anotou em duplos dígitos. Destaque negativo para Reggie Bullock, que zerou em pontos após 10 arremessos de quadra (7 do perímetro) e um lance livre. Ele havia contribuído com 21 no último jogo.





Destaques

Mavericks

Luka Doncic (40 pts, 11 rebs, 4 cestas de três)

Spencer Dinwiddie (26 pts, 4 cestas de três)

Jalen Brunson (20 pts, 5 rebs)





Warriors

Stephen Curry (31 pts, 5 rebs, 11 asts, 5 cestas de três)

Andrew Wiggins (27 pts, 11 rebs)

Klay Thompson (19 pts, 7 rebs)

Draymond Green (10 pts, 5 rebs, 5 asts)

Jordan Poole (10 pts, 5 rebs)

Kevon Looney (9 pts, 12 rebs, 4 asts)





Estatísticas decisivas

Assistências

Mavericks 18

Warriors 28





Turnovers

Mavericks 9

Warriors 13





Pontos gerados por turnovers

Mavericks 10

Warriors 8





Pontos no garrafão

Mavericks 34

Warriors 46





Pontos de segundas chances

Mavericks 4

Warriors 18





Pontos em transição

Mavericks 5

Warriors 5





Arremessos de quadra

Mavericks 30/75 (40%)

Warriors 38/81 (46,9%)





Arremessos de três

Mavericks 13/45 (28,9%)

Warriors 11/32 (34,4%)





Lances livres

Mavericks 27/34 (79,4%)

Warriors 22/25 (88%)





O jogo

Primeiro período - Warriors 25 a 22: Doncic começou com 10 pontos e 6 rebotes para os Mavericks. Curry fez 8 pontos e 4 rebotes, mas apenas 1 de 5 do perímetro. Os times tiveram péssimo aproveitamento de três pontos: 3 de 14 para Dallas, 2 de 10 para Golden State. Os Warriors chegaram a abrir 12, mas terminaram com 3 de vantagem.

Segundo período - Mavericks 25 a 23: O time da casa atacou mais o garrafão e gerou mais lances livres (15 de 20 contra 7 de 7), o que compensou o aproveitamento ruim de arremessos até então. Mas os Warriors fizeram 24 a 14 na área pintada no primeiro tempo, além de pegar 32 rebotes a 25 (8 a 3 nos ofensivos). Doncic anotou 5, total de 15. Curry fez outros 8, total de 16. Placar de 48 a 47 no intervalo.

Terceiro período - Warriors 30 a 21: Curry anotou 11 pontos, total de 27, e liderou um ótimo terceiro quarto dos visitantes. A defesa por zona funcionou mais uma vez, em diversas jogadas. Os Mavericks ficaram limitados a 21 pontos, dos quais 10 foram de Dinwiddie. Doncic agregou apenas 4, total de 19. Placar de 78 a 68.

Quarto período - Mavericks 32 a 31: Doncic fez 21 pontos na última parcial, mas o drama dos Mavs é que o desempenho do esloveno não é o suficiente. Golden State manteve a movimentação de bola e as infiltrações para cestas fáceis. Wiggins explodiu para uma enterrada sobre Doncic que será repetida à exaustão. Os Warriors estão a um vitória da final.

Agenda

Jogo 1 (18/05): Warriors 112 x 87 Mavs

Jogo 2 (20/05): Warriors 126 x 117 Mavs

Jogo 3 (22/05): Mavs 100 x 109 Warriors

Jogo 4 (24/05): Mavs x Warriors, às 22h

Jogo 5 (26/05): Warriors x Mavs, às 22h (se necessário)

Jogo 6 (28/05): Mavs x Warriors, às 22h (se necessário)

Jogo 7 (30/05): Warriors x Mavs, às 21h (se necessário)



Globo Esporte