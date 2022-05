Alcaraz vence Zverev no Masters de Madri e fica em 6º no ranking da ATP

O espanhol Carlos Alcaraz é nome do momento do tênis mundial. Com apenas 19 anos, recém - completados no dia 5 de maio, é o mais jovem campeão do Masters 1000 de Madri ao derrotar o alemão Alexander Zverev (3º no ranking da ATP) neste domingo por 2 sets x 0, parciais de 6/3 e 6/1, numa partida de encantar os fãs do esporte.

A vitória em Madri foi o segundo título consecutivo em casa na temporada de 2022 - venceu o ATP 500 de Barcelona em abril - e o quarto acumulado do ano. Alcaraz venceu o Rio Open em fevereiro e o Masters 1000 de Miami, em abril. Com a campanha em Madri, o prodígio do tênis mundial vai subir para a sexta posição no ranking da ATP, ultrapassando Casper Ruud (10º), Matteo Berrettini (8º) e Andrey Rublev (7º).

O jogo

Zverev usou da força do saque para pressionar no primeiro set o favorito ao título, enquanto Alcaraz mostrou disposição para defender bem as bolas, usar boas estratégias no jogo e aproveitar erros do adversário. Com versatilidade, o espanhol explorou bem as direitas, soube colocar as bolas curtas e fez uma sequência de 10 pontos após quebrar o saque do terceiro do mundo. Seguro em quadra, confirmou os saques seguintes e fechou em 6/3.

O alemão precisava jogar bem o primeiro game para tentar abrir com vantagem o segundo set e confirmou a vantagem do saque. Mais agressivo, Zverev forçou no fundo de quadra, mas Alcaraz rebatia com bolas curtas, sua marca registrada. Durante os games, o espanhol soube explorar o saque aberto quando precisou e levantou a torcida na quadra central Manolo Santana a cada ponto conquistado.

Sem se encontrar no jogo, o número 3 do mundo viu o novo fenômeno no saibro dominar como poucos fazem. Carlos Alcaraz fez o jogo parecer fácil, quebrou um dos saques com um lob, deu aula de smash e fechou o segundo set por 6/1, em pouco mais de 1h de partida. É a primeira vez que venceu um confronto contra Zverev.

Campanha no Masters 1000 de Madrid

Carlos surpreendeu a todos numa campanha impressionante ao vencer num mesmo torneio de saibro Novak Djokovic, número 1 do mundo, e o conterrâneo e ídolo Rafael Nadal, quarto no ranking da ATP. A segunda vitória consecutiva em Masters do ano o deixou apenas atrás de Nadal como o segundo mais jovem tenista a alcançar este feito. Rafael Nadal tinha 18 anos quando venceu os ATPs de Monte Carlo e Roma, em 2005.

Em breve sexto do mundo, o tenista de 19 anos despachou o ídolo espanhol nas quartas ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 1/6 e 6/3, e passou a chamar a atenção dos fãs. Torcedores ilustres como Rei Felipe VI da Espanha e jogadores do Real Madri estavam na arquibancada para acompanhar o confronto entre os espanhóis.

A experiência que apresentou em quadra refletiu nos números impressionantes que Alcaraz alcançou com a pouca idade. Ao eliminar Novak Djokovic nas semifinais de virada - parciais de 6/7 (5), 7/5 e 7/6 (5) - também quebrou um novo recorde: desde 2005, Nadal carregava o título de tenista mais jovem a derrotar um número 1 do mundo, mas agora o nome da vez é Carlos Alcaraz.

Alcaraz trilha uma trajetória parecida a Nadal e tem grande potencial para se consagrar como o nome de 2022. Os próximos desafios no saibro serão o Masters de Roma e Roland Garros, ainda no mês de maio.

