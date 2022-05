Milan vence Fiorentina e mantém vantagem sobre a Inter a três rodadas do fim do Italiano

Foi difícil, mas o Milan conseguiu vencer a Fiorentina neste domingo, no San Siro, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória por 1 a 0 garante mais uma rodada na liderança da Serie A para o time de Stefano Pioli. A Internazionale, no entanto, se manteve na cola do rival na briga pelo título e venceu a Udinese por 2 a 1.

Os dois gigantes de Milão estão separados por dois pontos, a três rodadas do fim: 77 pontos para os rossoneri, e 75 para os nerazzurri . Faltam mais três jogos para o fim do campeonato.

No San Siro, o Milan foi superior no primeiro tempo, mas não aproveitou as chances criadas e terminou a etapa sem um chute no gol. O time mandante também foi melhor no segundo tempo. O zagueiro Igor Júlio chegou a salvar a Fiorentina em um lance com a bola em cima da linha.

Só que o Milan conseguiu o gol aos 37 minutos da etapa final. O goleiro Terracciano errou na saída de jogo e deu a bola para o atacante Rafael Leão. O português foi até a entrada da área, se livrou da marcação e chutou no contrapé do goleiro.

Horas depois da vitória do rival, a Inter entrou em campo no Friulli, em Udine, pressionada para vencer e não deixar o Milan com chances de garantir o título antecipado na próxima rodada. Perisic e Lautaro Martínez marcaram ainda na primeira etapa e deixaram o atual campeão confortável no jogo. No entanto, Pussetto diminuiu depois do intervalo, mas os visitantes seguraram a pressão da Udinese no fim: 2 a 1 para a equipe de Simone Inzaghi.

O próximo jogo do Milan no Campeonato Italiano será no domingo da semana que vem, contra o Verona, fora de casa. A Inter de Milão entra em campo na sexta-feira, para encarar o Empoli, no Giuseppe Meazza.

Globo Esporte