Marcelo é primeiro brasileiro a erguer taça da Champions como capitão

(Foto: Lee Smith/Reuters)





Depois de 67 anos, um brasileiro levantou a taça da Liga dos Campeões pela primeira vez como capitão. Dono da braçadeira no Real Madrid, Marcelo, de 34 anos, é o primeiro jogador nascido no Brasil a erguer o troféu com tal satus.

O lateral não esteve em campo nos 90 minutos da decisão com o Liverpool no Stade de France. No entanto, é considerado o capitão principal. Mesmo assim, ele vestiu a braçadeira e ergueu a taça da Champions em Paris, a 14º do Real Madrid.

Ao todo, 57 jogadores brasileiros diferentes conquistaram o maior torneio de clubes do mundo. Apenas o lateral saiu vencedor como capitão. Marcelo ainda amplia o seu recorde como maior vencedor da história do Real Madrid. A Champions foi seu 25º título com a camisa do clube, dois a mais que o recordista anterior, Gento.

Marcelo é o terceiro jogador não europeu campeão da Liga dos Campeões como capitão. Antes, os argentinos Zanetti, pela Inter de Milão em 2010, e Fernando Redondo, pelo Real Madrid no ano 2000, levantaram a Orelhuda com a braçadeira por suas equipes.

Roberto Veloso, Conrado Santana e Rodrigo Lois analisam vitória do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões

Todos os capitães que levantaram a taça da Liga dos Campeões na final:

1956: Miguel Muñoz (Real Madrid)

1957: Miguel Muñoz (Real Madrid)

1958: Juan Alonso (Real Madrid)

1959: José María Zárraga (Real Madrid)

1960: José María Zárraga (Real Madrid)

1961: José Águas (Benfica)

1962: José Águas (Benfica)

1963: Cesare Maldini (Milan)

1964: Armando Picchi (Inter de Milão)

1965: Armando Picchi (Inter de Milão)

1966: Francisco Gento (Real Madrid)

1967: Billy McNeill (Celtic)

1968: Bobby Charlton (Manchester United)

1969: Gianni Rivera (Milan)

1970: Rinus Israël (Feyenoord)

1971: Velibor Vasović (Ajax)

1972: Piet Keizer (Ajax)

1973: Johan Cruyff (Ajax)

1974: Franz Beckenbauer (Bayern de Munique)

1975: Franz Beckenbauer (Bayern de Munique)

1976: Franz Beckenbauer (Bayern de Munique)

1977: Emlyn Hughes (Liverpool )

1978: Emlyn Hughes (Liverpool )

1979: John McGovern (Nottingham Forest)

1980: John McGovern (Nottingham Forest)

1981: Phil Thompson (Liverpool )

1982: Dennis Mortimer (Aston Villa)

1983: Horst Hrubesch (Hamburgo)

1984: Graeme Souness (Liverpool )

1985: Gaetano Scirea (Juventus)

1986: Ştefan Iovan (Steaua Bucareste)

1987: João Pinto (Porto)

1988: Eric Gerets (PSV)

1989: Franco Baresi (Milan)

1990: Franco Baresi (Milan)

1991: Stevan Stojanović (Estrela Vermelha)

1992: Andoni Zubizarreta (Barcelona)

1993: Didier Deschamps (Olympique de Marselha)

1994: Mauro Tassotti (Milan)

1995: Danny Blind (Ajax)

1996: Gianluca Vialli (Juventus)

1997: Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

1998: Manuel Sanchís (Real Madrid)

1999: Peter Schmeichel (Manchester United)

2000: Fernando Redondo (Real Madrid)*

2001: Stefan Effenberg (Bayern de Munique)

2002: Fernando Hierro (Real Madrid)

2003: Paolo Maldini (Milan)

2004: Jorge Costa (Porto)

2005: Steven Gerrard (Liverpool )

2006: Carles Puyol (Barcelona)

2007: Paolo Maldini (Milan)

2008: Rio Ferdinand (Manchester United)

2009: Carles Puyol (Barcelona)

2010: Javier Zanetti (Inter de Milão)*

2011: Barcelona Xavi (Barcelona)

2012: Frank Lampard (Chelsea)

2013: Philipp Lahm (Bayern de Munique)

2014: Iker Casillas (Real Madrid)

2015: Xavi (Barcelona)

2016: Sergio Ramos (Real Madrid)

2017: Sergio Ramos (Real Madrid)

2018: Sergio Ramos (Real Madrid)

2019: Jordan Henderson (Liverpool )

2020: Manuel Neuer (Bayern de Munique)

2021: Azpilicueta (Chelsea)

2022: Marcelo (Real Madrid)*

* Únicos não europeus





As conquistas de Marcelo pelo Real Madrid:

6 Campeonatos Espanhóis: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

2 Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14

5 Supercopas da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022

5 Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e 2017

4 Mundiais de Clubes: 2014, 2016, 2017 e 2018





Números de Marcelo no Real Madrid:

544 jogos

481 como titular

371 vitórias

85 empates

88 derrotas

38 gols marcados





Globo Esporte