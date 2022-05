Gabriel Jesus se aproxima do Arsenal e deve deixar o Manchester City

(Foto: Matt McNulty/Manchester City FC via Getty Images)





O jogo que marcou seu quarto título da Premier League pode também ter sido o último de Gabriel Jesus com a camisa do Manchester City. Os representantes do atacante brasileiro, de 25 anos, estão na Inglaterra e devem definir o futuro do jogador na próxima semana. O mais provável é que ele se transfira para o Arsenal.

A informação foi publicada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo ge. Representantes do atacante, Paulo Pitombeira, Cacá Ferrari e Marcelo Pettinati devem se reunir com a direção do City nos próximos dias para apresentar as ofertas pelo atual camisa 9 da equipe. Embora desperte interesse de alguns grandes clubes da Europa, o Arsenal é o favorito para contar com Jesus a partir de 2022/23.

A saída do City era considerada pelo brasileiro antes mesmo do anúncio da contratação de Haaland pela equipe de Guardiola. A relação do brasileiro com o diretor esportivo Edu Gaspar, ex-dirigente de seleções da CBF, é um trunfo para o Arsenal nas conversas com Gabriel.

A ausência dos Gunners na próxima Liga dos Campeões não afetou o negócio. Jesus chegaria ao time londrino como principal contratação da próxima temporada. O Manchester City espera negociá-lo por um valor entre 50 e 60 milhões de euros (R [$ 258 e 310 milhões).

A permanência na Premier League é bem avaliada pelo atacante, que está habituado à liga, onde está há cinco anos e meio. Outros grandes clubes da Inglaterra também sondaram.

Com boas atuações no último mês, Gabriel Jesus voltou à lista de convocados de Tite para os amistosos da seleção brasileira em junho e não deve demorar para tomar uma decisão.

Gabriel tem 13 gols e 13 assistências em 41 jogos pelo Manchester City na temporada. Na Premier League, ele tem oito gols e oito assistências em 28 partidas. No total, Jesus tem 95 gols em 236 jogos pelos Cityzens.

Jesus conquistou seu 11º título com a camisa do City, onde está desde o início de 2017. São quatro taças da Premier League, quatro troféus da Copa da Liga, duas Supercopas da Inglaterra e uma Supercopa.

Globo Esporte