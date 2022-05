Ícaro e Paulo são campeões, e Brasil leva 6 medalhas no 1º dia do Pan de taekwondo

O Brasil começou bem a disputa do Campeonato Pan-Americano de taekwondo de Punta Cana, na República Dominicana. Na terça-feira, primeiro dia da competição continental, dos oito brasileiros em ação, seis subiram ao pódio. Ícaro Miguel e Paulo Ricardo Melo foram campeões. Além dos dois ouros, o Brasil levou duas pratas e dois bronzes.

Número 1 do mundo na categoria até 87kg, Ícaro Miguel defendeu o título pan-americano ao vencer na final o mexicano Bryan Salazar. O vice-campeão mundial também superou o portorriquenho Jahn Estrada nas quartas de final e o americano Michael Rodriguez na semifinal.

Bronze no último Mundial na categoria até 54kg, Paulo Melo dominou a competição e não cedeu nenhum round. Ele passou pelo dominicana Cristofer Reyes nas quartas de final, pelo canadense Nicholas Hoefling na semi e pelo colombiano Andrés Moreno na decisão.

As duas pratas do Brasil foram conquistadas pelas mulheres. Raphaella Galacho venceu a hondurenha Yosselyn Molina e a dominicana Martin Naleli, mas perdeu da americana Madelyn Gorman-Shore na final da categoria até 73kg. Gabriela Siqueira passou pela canadense Rachel Fountain e pela americana Hannah Keck, mas caiu na decisão da categoria acima de 73kg diante da colombiana Mosquera Glória.

Bronze nas Olimpíadas do Rio 2016 na categoria acima de 87kg, Maicon Andrade faturou o bronze no Pan de Punta Cana. Ele venceu o colombiano Walter Saldarriaga nas quartas de final, mas foi superado na semi pelo americano Honathan Healy. Valéria Rodrigues levou o último bronze do Brasil. Ela venceu a venezuelana Virginia Dellan nas quartas de final, mas perdeu na semi diante da panamenha Karoline Castillo na categoria até 46kg.

Mais oito brasileiros entram em ação nesta quarta-feira em Punta Cana: Talisca Reis (-53 kg), Sandy Macedo (-57 kg), Caroline Gomes (-62 kg), Milena Titoneli (-67 kg), Gabriel Fabre (-63 kg), Gabriel Santos (-68 kg), Edival Pontes (-74 kg) e Henrique Martins (-80 kg).



