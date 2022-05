Cuiabá anuncia demissão de Pintado após eliminação da Copa do Brasil

Pintado não é mais técnico do Cuiabá. A direção do Dourado comunicou no início da madrugada desta quinta-feira a demissão do treinador após a queda nos pênaltis para o Atlético-GO na Arena Pantanal e a consequente eliminação da Copa do Brasil. Utilizando as redes oficiais do clube, a diretoria informou que o auxiliar Luiz Fernando Iubel assume o comando interinamente.

- O Cuiabá informa que Pintado não é o mais técnico do time nesta temporada. O auxiliar-fixo da casa, Luiz Fernando Iubel, assume interinamente até a contratação de um novo profissional. Pintado chegou ao clube no começo de 2022 e conquistou o título do Campeonato Mato-grossense, além da classificação até a terceira fase da Copa do Brasil. O Dourado agradece ao treinador pelo período que comandou o time e deseja boa sorte no decorrer da carreira - diz o comunicado postado no Twitter do clube.

Contratado no início de fevereiro, Luiz Carlos de Oliveira Preto, o Pintado, ficou pouco mais de três meses à frente da equipe mato-grossense. Sob a orientação do treinador de 56 anos, o Dourado conquistou o Campeonato Estadual ao bater na final o União Rondoniense, vencendo os dois confrontos (3 a 2 e 4 a 0).

O Cuiabá ocupa a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com 7 pontos após cinco rodadas disputadas (duas vitórias, um empate e duas derrotas). O próximo compromisso pela competição nacional será domingo, quando visitará o São Paulo no Morumbi, já sob a orientação do interino Luiz Fernando Iubel.

Globo Esporte