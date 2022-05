Franca aproveita mando de quadra, derrota Flamengo e larga na frente nas finais do NBB

(Foto: Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete)





O Franca largou na frente nas finais do NBB (Novo Basquete Brasil) na tarde deste sábado, com uma vitória por 85 a 79 sobre o Flamengo, no Pedrocão. Na frente durante quase todo o confronto, os paulistas precisaram segurar as diversas tentativas de reação dos cariocas.

Os destaques pelo lado mandante foram Lucas Mariano, um dos cestinhas com 20 pontos, e Lucas Dias que, além de anotar outros 20, auxiliou com sete rebotes.

As bolas de três comandaram a boa partida da equipe que, até hoje, jamais conquistou o NBB. Ao todo, foram 15 cestas do tipo, seis delas das mãos de Lucas Dias.

Do lado flamenguista, o destaque foi Luke Martinez, cestinha rubro-negro com 15 pontos e responsável por oito rebotes. Além do norte-americano, Olivinha, com 14 pontos, também teve bons momentos em quadra, da mesma forma que Yago, autor de seis assistências.

O jogo 2 acontece na quinta-feira, às 19h15, no Maracanãzinho. O terceiro e, caso Franca vença o próximo confronto, possivelmente decisivo duelo está marcado para o próximo sábado, às 16h10, novamente no Rio de Janeiro.

O jogo

Franca iniciou com força e com o apoio da torcida. Com isso, a precisão nas bolas de três colocaram o time da casa na frente. O Flamengo, porém, entrou de vez no jogo na segunda metade do primeiro quarto, depois de primeiros minutos com muitos erros ofensivos, empatou e iniciou o segundo período com mais uma cesta e a vantagem no placar.

Apesar do equilíbrio dentro de quadra, os paulistas aproveitaram melhor as oportunidades e abriram vantagem. Contudo, na última bola do primeiro tempo, Olivinha foi à cesta, deixou o placar em 41 a 32 e fez os cariocas descerem com moral para os vestiários.

O bom momento não continuou na volta para a partida, e Franca novamente abriu frente. Comandado por Yago e Martínez, porém, o Rubro-Negro reagiu. No final do terceiro quarto, a diferença foi reduzida para 65 a 58.

No entanto, o último período foi francano e o time da casa finalmente conseguiu se desvencilhar do rival no placar. Após o período de maior domínio na tarde, os paulistas ainda sofreram, mas aguentaram a pressão, que chegou a cair de 16 para seis pontos no fim, e terminaram o primeiro jogo da decisão com a vantagem.

Globo Esporte