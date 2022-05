Jornal garante que Mbappé fechou acordo com o Real Madrid e assinará contrato de cinco anos

Mbappé segue fazendo mistério quanto ao seu futuro, enquanto seu contrato com o PSG se aproxima do fim. Mas o jornal "Marca" aponta nesta segunda-feira que o francês tomou, sim, uma decisão: fechou um acordo com Real Madrid e deixará Paris para jogar no clube espanhol a partir da próxima temporada.

Segundo a publicação, o acordo foi selado definitivamente na semana passada, quando Mbappé esteve em Madri para descanso. A reportagem afirma que durante dois dias o diretor geral do clube, José Ángel Sánchez, se dedicou ao tema Mbappé, adiando inclusive reuniões com empresários e outros compromissos.

O jornal destaca que houve tensão nos últimos meses por conta da pressão em torno de Mbappé em Paris, a ponto até mesmo do presidente da França, Emmanuel Macron, ter se manifestado a favor de sua permanência no PSG. Mas, segundo o "Marca", o Real manteve a confiança na contratação e tentou adotar uma estratégia de paciência.

O presidente Florentino Pérez teria evitado contato direto com o atacante, mas utilizado pessoas próximas ao jogador para sondar seu interesse de jogar no clube. O clube, agora, pretende deixar que o próprio jogador anuncie seu futuro no momento em que considere adequado.

Mbappé assinará um contrato de cinco temporadas, segundo o "Marca", com uma cláusula de rescisão com alto valor. O salário também envolveria altas cifras - que ainda assim ficariam abaixo dos valores que o PSG vinha oferecendo para que Mbappé renovasse seu contrato. O clube merengue pagará um bônus pela assinatura de contrato, uma vez que não precisará pagar uma compensação financeira ao clube francês, que recusou-se a vender o jogador na temporada passada.

Globo Esporte