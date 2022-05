Corinthians goleia o Avaí Kindermann e assume liderança provisória do Brasileirão Feminino

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)





O Corinthians venceu o Avaí Kindermann por 4 a 0 na tarde deste sábado, pela décima rodada do Brasileirão Feminino. A goleada dá a liderança provisória para o Timão, agora dois pontos à frente do Palmeiras, que ainda joga neste fim de semana.

Os gols foram marcados pelas atacantes Adriana e Gabi Portilho, pela meio-campista Diany e pela zagueira Tarciane.

As corintianas abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com o gol de cabeça de Adriana. Dois minutos depois, golaço de Gabi Portilho. A atacante invadiu a área e chutou colocado para ampliar. O terceiro veio aos 42, em cobrança de falta rasteira de Diany.

Na segunda etapa, Tarciane, aniversariante do dia, recebeu um presente na grande área e marcou o quarto.

Juliette, lateral-esquerda do Corinthians, foi substituída no primeiro tempo por conta de uma entorse no joelho. A atleta, que ainda passará por exames para ser reavaliada, se junta a cinco companheiras no departamento médico.

Erika, Katiuscia e Kemelli se recuperam de lesões no ligamento cruzado anterior. Bianca Gomes, com incômodo no joelho, e Gabi Zanotti, com uma entorse no tornozelo, também estão afastadas.

O próximo compromisso do Corinthians será sábado, às 14h, no Allianz Parque, contra o Palmeiras.

Globo Esporte