Haaland passa por exames médicos e deve ser anunciado pelo Manchester City

Erling Haaland deve ser jogador do Manchester City a partir da próxima temporada. É o que garante o jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano. Segundo ele, o time de Pep Guardiola vai pagar a multa rescisória, avaliada entre 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões) e vai assinar com o norueguês até 2027.

Desde o início da manhã desta segunda, a notícia da possível transferência agita a imprensa europeia. O Borussia Dortmund informou que o jogador não participou do treino desta segunda-feira e foi liberado para resolver "questões pessoais". A informação foi veiculada primeiramente pelo canal alemão "Sport1".

Outro fato importante do dia foi do jornal "Les Sports", da Bélgica . Haaland foi visto em Bruxelas, para passar por exames médicos no hospital Erasmus. Ele chegou lá pela manhã e voltou para Dortmund à tarde. A ideia foi não atrair atenção.

O atacante norueguês deve ser anunciado como novo reforço do City nos próximos dias. Na semana passada, o clube inglês informou ao Dortmund que faria o pagamento da multa rescisória. De acordo com Fabrizio Romando, Haaland terá o maior salário do time inglês, ao lado de De Bruyne, com vencimentos próximos de 375 mil libras por semana (R$ 2,3 milhões por semana).

O jogador quer resolver tudo antes do jogo deste sábado contra o Hertha Berlin, pela última rodada do Campeonato Alemão, para que possa se despedir da torcida do Dortmund em campo.

Por causa de várias lesões sofridas nos últimos meses, o atacante vai fechar a temporada com 30 partidas pelo Borussia Dortmund. Menos do que as 41 do ano anterior. Ele marcou até agora 28 gols pelo time alemão em 2021/22. No total, Haaland tem 85 gols em 88 jogos com a camisa da equipe amarela.

Globo Esporte