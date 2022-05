Beatriz Ferreira vence sérvia, vai à semi e garante pódio no Mundial de boxe

A brasileira Beatriz Ferreira já tem medalha garantida no Campeonato Mundial Feminino de Boxe, que está sendo realizado em Istambul, na Turquia. A certeza do pódio veio nesta segunda-feira, com a vitória da medalhista olímpica sobre a sérvia Natalia Sadrina, por decisão unânime dos árbitros, em luta válida pelas quartas de final e enfrenta a italiana Alessia Mesiano na semi na quarta-feira. Como no boxe não há disputa da medalha de bronze, todos os semifinalistas já tem o pódio garantido.

Outra brasileira, Caroline Almeida, também venceu sua luta de quartas-de-final, contra a irlandesa Carly McNaul, e já tem, no mínimo, o bronze garantido. É o primeiro Campeonato Mundial da carreira da atleta de 18 anos, que luta na categoria até 52kg.

Na luta contra a sérvia, Bia venceu o primeiro round para quatro dos cinco árbitros, fazendo boas sequências de golpes, mas sofrendo um pouco com a rival, que tentava amarrar a luta. No segundo round, a sérvia teve que ir para cima da luta, e a brasileira teve mais liberdade para boas sequências e, com todos os juízes dando vitória para a Bia, a vitória estava encaminhada. No terceiro round, mais um domínio da Bia.

No caminho até a semifinal, Beatriz venceu, por nocaute técnico, Ganzorigiin Badmaarag, da Mongólia, e, nas oitavas-de-final, superou por decisão unânime dos árbitros a italiana naturalizada chilena Valentina Bustamante.

Bia é a atual campeã mundial, foi ouro na competição em 2019, e foi vice-campeã olímpica em Tóquio, ano passado. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, se tornou a primeira brasileira a ir ao lugar mais alto do pódio na história.

Caroline de Almeida está na semifinal da categoria até 52kg e também já garantiu, no mínimo, a medalha de bronze. Nesta segunda-feira, ela derrotou por decisão unânime dos árbitros, 5 a 0, a irlandesa Carly McNaul e vai enfrentar, na semifinal, na quarta-feira, a indiana Nikhat Zareen.

Na campanha até agora, Carol venceu a cazaque, que está representando o time dos refugiados, Angelina Lukas, por 5 a 0, e a turca Beyza Saraçoğlu, também por decisão unânime dos juízes.

Vale lembrar que a categoria até 52kg não será disputada nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Ali, os pesos são até 50kg e até 54kg, além de outras quatro categorias: até 57kg, até 60kg, até 66kg e até 75kg.

Na categoria até 57kg, aliás, Jucielen Romeu foi eliminada nas quartas de final nesta segunda-feira. Ela perdeu para a atleta de Taiwan, Lin Yu-ting, campeã mundial em 2018 e bronze em 2019, por 5 a 0. Antes, a brasileira tinha vencido duas lutas: contra a queniana Beatrice Akoth e a colombiana Yeni Arias.

