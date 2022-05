Festa na Europa: Chelsea, Wolfsburg, Benfica e Juventus conquistam suas ligas nacionais femininas

Quatro grandes torcidas da Europa comemoraram neste fim de semana os títulos nacionais das suas respectivas ligas nacionais femininas. Depois da Juventus assegurar a taça do Italiano no sábado, neste domingo foi a vez do Chelsea levantar o Inglês, Wolfsburg garantir o Alemão e Benfica conquistar o Português.

Das seis principais ligas nacionais da Europa, falta apenas a definição do Francês. A duas rodadas do fim, o Lyon lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Paris Saint-Germain. Na Espanha, o Barcelona já é o campeão antecipado.

Do outro lado do Atlântico, o fim de semana também teve festa, e com toque brasileiro. Com um gol de Kerolin, completando jogada de Debinha, o North Carolina Courage venceu o Washington Spirit por 2 a 1 e conquistou o título da NWSL Challenge Cup, o torneio de abertura da temporada feminina nos Estados Unidos. Kerolin, contratada há um mês pelo NC Courage, foi eleita a melhor jogadora da decisão.

A liga feminina com o final mais acirrado na Europa foi a da Inglaterra. Neste domingo, Chelsea e Arsenal chegaram à rodada final separados por apenas um ponto. As Gunners fizeram sua parte, batendo o West Ham por 2 a 0 (gols de Blackstenius e Catley), mas o Chelsea assegurou o tricampeonato ao vencer o clássico contra o Manchester United por 4 a 2, em Londres, chegando 56 pontos, contra 55 do Arsenal.

Martha Thomas abriu o placar para o United, Erin Cuthbert empatou, mas Ella Toone colocou as visitantes à frente de novo, aos 25 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, porém, só deu Chelsea. O tricampeão inglês virou o jogo com um gol de Guro Reiten e dois da australiana Samantha Kerr, que terminou como artilheira da competição com 18 gols, contra 14 de Vivianne Miedema, do Arsenal.

Com o título, o Chelsea assegurou também uma vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da Uefa. O vice-campeão Arsenal entrará na fase preliminar da Champions, assim como o Manchester City, que goleou o Reading por 4 a 0 e confirmou o terceiro lugar no Inglês Feminino.

Na Alemanha, o Wolfsburg chegou ao título da Frauen Bundesliga com uma goleada de 10 a 1 sobre o lanterna e já rebaixado Carl Zeiss Jena, na penúltima rodada. Os gols foram bem distribuídos: além de um gol contra do Carl Zeiss, nove jogadoras do Wolfsburg marcaram na goleada. O novo campeão alemão abriu quatro pontos de vantagem (56 a 52) sobre o vice Bayern de Munique.

Em Portugal, o Benfica venceu o clássico contra o Sporting no Estádio da Luz, por 3 a 1 e garantiu o bicampeonato nacional. A brasileira Ana Vitória fez o terceiro gol benfiquista. Além dela, o Benfica contou com outra brasileira na partida, a atacante Valéria Cantuário. O jogo marcou o recorde de público em uma partida feminina no país: 14.221 torcedores.

Na Itália, a Juventus conquistou o pentacampeonato italiano feminino neste sábado. Na penúltima rodada, a Velha Senhora bateu o Sassuolo por 3 a 1 e manteve a diferença de cinco pontos sobre a vice-campeã Roma, da brasileira Andressa Alves. O time da capital goleou a Sampdoria por 8 a 0 e assegurou a classificação para a Liga dos Campeões.

Na liga francesa, a última das grandes competições nacionais da Europa a definir o título, o Lyon tem boa vantagem para recuperar o título perdido para o PSG na temporada anterior.

Neste domingo, a equipe pioneira no desenvolvimento da modalidade no país venceu o Paris FC por 2 a 0, gols de Ada Hegerberg e Delphine Cascarino, chegando a 58 pontos, contra 53 do PSG, que no sábado goleou o Bordeaux por 5 a 1. Marie Katoto, artilheira isolada do Francês Feminino, fez um dos gols da partida e chegou a 18 na competição. Mas o grande destaque foi Kadidiatou Diani, com três gols - ela agora é uma das vice-artilheiras, com 13.

O Lyon agora se concentra em outro desafio, a final da Liga dos Campeões da Uefa, contra o Barcelona, dia 21, em Turim. Uma semana depois, o líder do Francês poderá garantir o título na casa do rival, jogando por um empate no clássico contra o PSG.

Globo Esporte