Andy Murray passa mal e desiste de duelo contra Djokovic em Madri

Andy Murray sofreu uma intoxicação alimentar e desistiu do confronto contra Novak Djokovic no Masters 1.000 de Madri. Os dois se enfrentariam na manhã desta quinta-feira, pelas oitavas de final da competição. Seria o primeiro duelo entre os dois tenistas desde 2017.

- Infelizmente, Andy Murray não pode ir ao Estádio Manolo Santana devido a uma doença. Nós desejamos uma rápida recuperação, Andy Murray! – disse o comunicado do Masters no Twitter.

Diretor do torneio, o ex-tenista Feliciano Lopez confirmou os motivos da desistência do ex-número 1 do mundo, que tem lidado com uma série de lesões nos últimos anos.

- Recebi uma mensagem ontem de Andy que ele não estava se sentindo bem. Ele teve uma intoxicação alimentar. Parece que ele está se sentindo melhor esta manhã, mas ainda não está bem o suficiente para entrar na quadra – disse López ao “Daily Mail”.

Murray vinha fazendo uma boa campanha em Madri. Antes de chegar às oitavas de final, havia batido os favoritos Dominic Thiem e Denis Shapovalov. Mas, diante de Djokovic, disse não ter muitas chances, ao menos na teoria.

- Em teoria, eu não deveria ter chance na partida. Ele obviamente é o número 1 do mundo e estou jogando com um quadril de metal. Então não deveria ter chance na partida.

Com a desistência, Djokovic avança automaticamente às quartas de final. Ele aguarda o resultado do duelo entre o polonês Hubert Hurkacz e o sérvio Dusan Lajovic.

Globo Esporte