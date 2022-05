Com donos e técnico brasileiro, clube Wakefield A.F.C. vence 11ª divisão na Inglaterra

(Foto: Divulgação Wakefield A.F.C.)





O time Wakefield A.F.C. da cidade de Wakefield, Inglaterra, se tornou campeão da 11ª divisão inglesa, chamada de Sheffield & Hallamshire County Senior Football League. A vitória de 2X0 sobre o time Dodworth MWFC na manhã deste sábado (14) levou a equipe para a próxima etapa do campeonato inglês, a Northern Counties East. Na quinta-feira, 12/05/2022, o time também recebeu a confirmação de sua promoção para a 10a divisão inglesa.

O clube foi adquirido em 2021 pelos brasileiros Guilherme Decca e André Ikeda, sócios no Family Office VO2 Capital, e atingiu tal feito logo no primeiro ano da nova gestão. Em pouco tempo à frente do Wakefield, eles subiram a receita em mais de três vezes e reformularam 50% do elenco para a temporada. A vitória chega sob o comando de outro brasileiro, o técnico Gabriel (Gabe) Mozzini.

De acordo com Guilherme Decca, que também atua como Chairman do clube, a vitória é o primeiro mas importante passo para o clube: "Estamos felizes com essa conquista, fruto de muito trabalho e mérito de todos envolvidos no projeto do Wakefield AFC. Ainda temos muito para desenvolver dentro e fora de campo, mas estamos invictos a 18 jogos e terminamos a liga com média de público superior a 3 divisões acima da nossa, o que mostra que o projeto está no caminho certo.”, celebra. O primeiro passo da gestão brasileira foi focado em investimentos na parte de analítica e mudar a filosofia do clube dentro e fora de campo, incluindo nova comissão técnica, alinhada com a nova visão do clube, que começou em Janeiro de 2022.

“Hoje em dia possuímos departamento de análise de dados com mais recursos que muitos times profissionais e já começamos a colher os frutos em campo” diz André Ikeda, sócio da VO2 Capital e membro do Board do Wakefield AFC.

Estímulo ao sonho de jogar futebol

Em fevereiro deste ano, com o intuito de possibilitar que jovens entre 16 e 19 anos aliem a paixão pelo futebol e os estudos, os brasileiros firmaram parceria com a Outwood Grange Academies Trust, instituição de apoio educacional sem fins lucrativos que patrocina cerca de 40 escolas em todo o norte do país.

A parceria possibilitará a construção de academias de futebol masculina e feminina e faz parte de um programa oficial reconhecido da English College Premier League Academy, instituição que promove atividades físicas e esportes competitivos para estudantes acima de 16 anos na Inglaterra. A ideia é fazer intercâmbios com escolas brasileiras no futuro.