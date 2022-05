Brasil terá dois árbitros na Copa do Mundo de 2022: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio

(Foto: Kin Saito/CBF)





O Brasil terá dois árbitros e cinco auxiliares na Copa do Mundo de 2022. Pela primeira vez desde a Copa de 1950 o país terá mais de um árbitro na competição. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio estão entre os 36 árbitros escolhidos pela Fifa para apitar na Copa de 2022. Entre os 69 auxiliares haverá cinco brasileiros, entre eles a primeira mulher: Neuza Inês Back.

Os demais serão Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon. Não haverá nenhum brasileiro entre os 24 árbitros de vídeo escolhidos pela Fifa para o torneio, que começa no dia 21 de novembro, no Catar.

Até a divulgação da lista pela Fifa, nesta quinta-feira, acreditava-se que apenas um brasileiro estaria na Copa, e que Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus concorriam por essa vaga.

Serão seis mulheres atuando na arbitragem do Mundial. Além de Neuza Back, a Fifa escalou as árbitras Stéphanie Frappart da França, Salima Mukansanga de Rwanda e Yoshimi Yamashita do Japan. Também vão ao Qatar as auxiliares Karen Díaz Medina do México e Kathryn Nesbitt dos EUA.





Lista de árbitros:

Abdulrahman Al Jassim - Catar

Ivan Barton - El Salvador

Chris Beath - Austrália

Raphael Claus - Brasil

Matthew Conger - Nova Zelância

Ismail Elfath - EUA

Mario Escobar - Guatemala

Alireza Faghani - Irã

Stephanie Frappart - França

Bakary Gassama - Gambia

Mustapha Ghorbal - Argélia

Victor Gomes - África Do Sul

Istvan Kovacs - Romênia

Ning Ma - China

Danny Makkelie - Holanda

Szymon Marciniak - Polônia

Said Martinez - Honduras

Antonio Mateu - Espanha

Andres Matias Matonte Cabrera - Uruguai

Abdulla Mohammed Mohammed - Emirados Árabes Unidos

Salima Mukansanga - Ruanda

Maguette Ndiaye - Senegal

Michael Oliver - Inglaterra

Daniele Orsato - Itália

Kevin Ortega - Peru

Cesar Ramos - México

Fernando Rapallini - Argentina

Wilton Sampaio - Brasil

Daniel Siebert - Alemanha

Janny Sikazwe - Zambia

Anthony Taylor - Inglaterra

Facundo Tello - Argentina

Clement Turpin - França

Jesus Valenzuela - Venezuela

Slavko Vincic - Eslovênia

Yoshimi Yamashita - Japão





Lista de auxiliares:

Mohammadreza Abolfazli - Irã

Tomaz Klancnik - Eslovênia

Mahmoud Abouelregal - Egito

Andraz Kovacic - Eslovênia

Taleb Al Marri - Catar

Tomasz Listkiewicz - Polônia

Mohamed Alhammadi - Emirados ÁRabes Unidos

Walter Lopez - Honduras

Hasan Almahri - Emirados ÁRabes Unidos

Tevita Makasini - Tonga

Saoud Ahmed Almaqaleh - Catar

Mohammadreza Mansouri - Irã

Mihai Artene - Romênia

Arsenio Marengule - Moçambique

Kyle Atkins - Eua

Vasile Marinescu - Romênia

Neuza Back - Brasil

Juan Carlos Mora - Costa Rica

Ashley Beecham - Austrália

David Moran - El Savador

Juan Pablo Belatti - Argentina

Tulio Moreno - Venezuela

Simon Bennett - Inglaterra

Alberto Morin - México

Gary Beswick - Inglaterra

Kathryn Nesbitt - Eua

Diego Bonfa - Argentina

Elvis Noupue - Camarões

Bruno Boschilia - Brasil

Adam Nunn - Inglaterra

Ezequiel Brailovsky - Argentina

Michael Orue - Peru

Stuart Burt - Inglaterra

Corey Parker - Eua

Djibril Camara - Senegal

Souru Phatsoane - Lesoto

Yi Cao - China

Bruno Pires - Brasil

Ciro Carbone - Itália

Mark Rule - Nova Zelândia

Pau Cebrian - Espanha

El Hadji Samba - Senegal

Gabriel Chade - Argentina

Jesus Sanchez - Peru

Nicolas Danos - França

Jan Seidel - Alemanha

Jan De Vries - Holanda

Anton Shchetinin - Austrália

Karen Diaz Medina - México

Xiang Shi - China

Roberto Diaz - Espanha

Danilo Simon - Brasil

Jerson Dos Santos - Angola

Zakhele Siwela - África Do Sul

Abdelhak Etchiali - Argélia

Pawel Sokolnicki - Polônia

Raymundo Helpys Feliz - República Dominicana

Martin Soppi - Uruguai

Rodrigo Figueiredo - Brasil

Hessel Steegstra - Holanda

Rafael Foltyn - Alemanha

Nicolas Taran - Uruguai

Alessandro Giallatini - Itália

Jorge Urrego - Venezuela

Mokrane Gourari - Argélia

Caleb Wales - Trinidad E Tobago

Cyril Gringore - França

Zachari Zeegelaar - Suriname

Miguel Hernandez - México





Lista de árbitros de vídeo:

Al Marri Abdulla - Catar

Julio Bascunan - Chile

Muhammad Bin Jahari - Cingapura

Jerome Brisard - França

Bastian Dankert - Alemanha

Ricardo De Burgos - Espanha

Shaun Evans - Austrália

Drew Fischer - Canadá

Marco Fritz - Alemanha

Nicolas Gallo - Colômbia

Leodan Gonzalez - Uruguai

Fernando Guerrero - México

Alejandro Hernandez - Espanha

Massimiliano Irrati - Itália

Redouane Jiyed - Marrocos

Tomasz Kwiatkowski - Polônia

Juan Martinez - Espanha

Benoit Millot - França

Juan Soto - Venezuela

Paolo Valeri - Itália

Paulus Van Boekel - Holanda

Mauro Vigliano - Argentina

Armando Villarreal - Eua

Adil Zourak - Marrocos





