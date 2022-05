Com decisão nos segundos finais, Franca supera São Paulo no jogo 1 das semis do NBB

(Foto: Marcos Limonti/Sesi Franca)





Em um jogo equilibrado e com várias trocas de liderança ao longo dos quatro quartos, o Franca venceu o São Paulo por 80 a 78, no primeiro jogo das semifinais do NBB. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira, no Pedrocão, em Franca, e foi decidida nos últimos segundos.

O armador Georginho, com 28 pontos, sete rebotes e quatro assistências, liderou a vitória francana, que ainda contou com 21 pontos de Lucas Mariano e oito rebotes do jogador. Pelo Tricolor do Morumbi, o experiente ala Marquinhos conseguiu 21 pontos e oito rebotes. O armador Henrique Coelho, ex-jogador do Franca, contribuiu com 20 pontos e um aproveitamento de 80% nos arremessos.

A série agora muda para o Morumbi, sede dos próximos dois jogos. A segunda partida será neste sábado, às 14h. A terceira acontece também em São Paulo, na segunda-feira, às 20h.

1º quarto

O nervosismo ditou o ritmo dos primeiros ataques dos dois times, que precipitaram vários chutes, especialmente os de três. De 16 tentativas em todo o primeiro quarto, só uma bola caiu, de Bruno Cabloco, do São Paulo. Apesar disso, quem conseguiu se arrumar melhor no decorrer do período foi a equipe da casa, que contou com dois lances que levantaram a galera no Pedrocão, primeiro com uma cravada de Georginho após ele deixar pra trás Caboclo, e depois em uma roubada de bola de Lucas Mariano sobre Marquinhos, que terminou com o pivô abrançando a cesta. Assim, Franca fechou a primeira parte em 18 a 14.

2º quarto

Os donos da casa mudaram a marcação, Jhonatan deixou de perseguir Elinho e partiu para o um contra um com Marquinhos, que havia sido o principal cestinha do São Paulo no quarto inicial, com oito pontos. O ala zerou no período, mas essa estratégia francana não contava com outros dois atores, que assumiram o protagonismo no ataque tricolor: o pivô Caboclo, com oito pontos, e o armador Henrique Coelho, que fez nove em nove tentados. Assim, o jogo equilibrou e terminou empatado: 35 a 35.

3º quarto

A volta do intervalo foi morna para os dois times, que em três minutos de jogo só conseguiram dois pontos cada. Mas a partida esquentou quando Elinho cometeu falta antidesportiva em Georginho e provocou um princípio de confusão entre Lucas Dias e Corderro Bennett, ambos receberam falta técnica da arbitragem. A partida aumentou de temperatura e os times se alternaram na liderança do placar. Nos minutos finais, o São Paulo melhorou defensivamente, conseguiu contra-ataques com Bennett, Elinho, Coelho e Caboclo, e conseguiu fechar o quarto em 59 a 55.

4º quarto

No período derradeiro, Franca trocou sua marcação e impôs maior dificuldade ao ataque tricolor. Lucas Mariano e Georginho lideraram os mandantes na pontuação e novamente os times passaram a alternar a liderança do marcador. Nos últimos cinco minutos, o ala Marquinhos calibrou a mão e sua especialidade começou a aparecer: as cestas de três. O time francano respondeu com Georginho, igualmente letal nas bolas de longa distância.

Nos dois minutos finais, Jhonatan deu a vantagem ao Franca numa cesta de três, a defesa funcionou no ataque do São Paulo e, na sequência, Lucas Dias sofreu falta de Marquinhos, que atingiu cinco e deixou a quadra. Dias perdeu os dois lances livres, teve nova chance de decidir, errou, mas David Jackson conseguiu roubar a bola de Bennett nos segundos finais e impediu a chance de o Tricolor empatar o duelo. Na linha do lance livre, Georginho acertou um dos chutes. Coelho, com uma incrível cesta de três pontos a cinco segundos do fim deixou o duelo em aberto. Mas David Jackson, após sofrer falta, converteu os dois lances, e o time da casa segurou o ataque do São Paulo para vencer por 80 a 78.

Globo Esporte