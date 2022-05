Atlético de Madrid anuncia que não vai renovar contrato com Luis Suárez

O Atlético de Madrid anunciou o que era esperado. O atacante Luis Suárez, de 35 anos, não vai renovar contrato para a próxima temporada. Em comunicado neste domingo, o clube disse que vai homenagear o uruguaio e o meio-campista mexicano Héctor Herrera, que também se despedirá da equipe.

Para o seu adeus diante da torcida do Atleti, Suárez é titular na partida contra o Sevilla, no Metropolitano. Destaque na campanha do título espanhol na temporada passada, o uruguaio deixa o Colchonero após dois anos.

Suárez tem, até o momento, 34 gols em 81 jogos com a camisa do Atleti. Foram 21 em 38 partidas em 2020/21, quando ele foi artilheiro e essencial para a conquista da LaLiga. Na atual temporada, o atacante ex-Barcelona conta com 13 gols em 43 partidas e frequenta mais o banco de reservas na reta final.

Na entrevista coletiva da véspera do jogo com o Sevilla, o técnico Diego Simeone comentou sobre a situação do goleador uruguaio e reforçou sua gratidão pelo que Suárez fez no clube.

– Tive uma conversa com Luis em meados de novembro. Longa, dura, sincera... Onde as duas partes conversavam sobre o que cada um via no futuro e no presente. E o que íamos precisar dele. Desde essa conversa até hoje, cada um no seu lugar, foi respeitado absolutamente tudo o que falamos – revelou Simeone.

"Sou grato a Luis Suárez, pelo que significou. Ele vai jogar. Foi tremendo na temporada passada e marcou para todos que se comportam como ele. Nesta temporada, ele ainda é o artilheiro", disse o técnico.

O destino do atacante ainda é incerto. Segundo a imprensa europeia, ele tem ofertas de times da Major League Soccer, principal liga dos Estados Unidos.

A MLS vai ser o destino de Herrera. O mexicano está acertado com o Houston Dynamo a partir do meio do ano. Ele deixa o Atlético depois de três anos, com um gol em 77 partidas disputadas.

Globo Esporte