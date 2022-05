Memphis chega a abrir 55 pontos, atropela os Warriors e respira na série

(Foto: Andy Lyons/Getty Images)





O Memphis Grizzlies precisou de dois quartos e meio para atropelar sem dó o Golden State Warriors e fazer o técnico Mike Brown retirar seus titulares de quadra. Depois de abrir 55 pontos ao fim do terceiro período, o time venceu por 134 a 95, na noite desta quarta-feira, em Memphis, e sobreviveu na semifinal da Conferência Oeste. Com o placar de 3 a 2, a série retorna para San Francisco na sexta-feira.

O trio Jaren Jackson Jr., Desmond Bane e Tyus Jones - armador que substituiu o lesionado Ja Morant nos dois últimos jogos - anotou 21 pontos cada. Ninguém precisou jogar mais que 25 minutos. Outros quatro membros dos Grizzlies pontuaram em duplos dígitos. Do outro lado, Klay Thompson fez 19 pontos. Stephen Curry, 14. Jonathan Kuminga marcou 17, mas a maioria deles quando o jogo já estava decidido e os reservas em quadra.

Os Warriors já vinham de um jogo 4 ruim em termos ofensivos, mesmo com a vitória de virada conquistada no último minuto. Nesta quarta-feira, porém, nem defesa, nem ataque a partir do segundo quarto. O time foi para o intervalo com 77 a 50 no placar. Os 77 pontos foram a segunda pior marca da história da franquia em um primeiro tempo de playoffs.

Do outro lado, o senso de urgência tomou conta e o jovem time do Memphis voou em quadra. Só no primeiro tempo, os donos da casa anotaram 36 pontos a 14 dentro do garrafão. Foram 14 turnovers de Golden State contra 3. Em rebotes ofensivos, Memphis 13 a 2. Em pontos de segundas chances, 14 a 0. A mesma energia é esperada no jogo 6, fora de casa. Em caso de nova vitória, o jogo 7 é na segunda-feira, em Memphis.





Destaques

Grizzlies

Jaren Jackson Jr. (21 pts, 8 rebs, 4 cestas de três)

Desmond Bane (21 pts, 4 cestas de três)

Tyus Jones (21 pts, 9 asts, 4 cestas de três)

Steven Adams (7 pts, 13 rebs)





Warriors

Klay Thompson (19 pts)

Stephen Curry (14 pts, 4 asts)

Jonathan Kuminga (17 pts)





Estatísticas decisivas

Assistências

Grizzlies 37

Warriors 22





Turnovers

Grizzlies 9

Warriors 22





Pontos gerados por turnovers

Grizzlies 29

Warriors 10





Pontos no garrafão

Grizzlies 50

Warriors 36





Pontos de segundas chances

Grizzlies 24

Warriors 5





Pontos em transição

Grizzlies 16

Warriors 9





Arremessos de quadra

Grizzlies 47/99 (47,5%)

Warriors 36/80 (45%)





Arremessos de três

Grizzlies 18/41 (43,9%)

Warriors 14/39 (35,9%)





Lances livres

Grizzlies 22/30 (73,3%)

Warriors 9/13 (69,2%)





O jogo

Primeiro período - Grizzlies 38 a 28: Jaren Jackson Jr. liderou o time da casa com 10 pontos e 4 rebotes na primeira parcial, em que Tyus Jones deu 5 assistências. Do outro lado, Klay Thompson começou quente, com 12 pontos, mas os Warriors não souberam como parar a melhor movimentação de bola dos Grizzlies.

Segundo período - Grizzlies 39 a 22: Os 77 pontos permitidos no primeiro tempo foram a segunda pior marca da história dos Warriors nos playoffs. Todos os números são superlativos. Foram 14 turnovers contra 3. Eles geraram 25 pontos para Memphis contra 7. No garrafão, 36 a 14. Em rebotes ofensivos, 13 a 2. Em pontos de segundas chances, 14 a 0.

Foram 18 arremessos a mais para Memphis no total (57 a 39). O time da casa conseguiu 22 assistências em 29 cestas de quadra. Cinco jogadores dos Grizzlies pontuaram em duplos dígitos. Nos Warriors, apenas Curry (14) e Thompson (17). Placar de 77 a 50 no intervalo.

Terceiro período - Grizzlies 42 a 17: O técnico Mike Brown começou a retirar os titulares na metade do terceiro quarto, quando o placar mostrava vantagem de 40 pontos para o time da casa. No fim, placar de 119 a 67.

Quarto período - Warriors 28 a 15: Com os reservas em quadra, Golden State diminuiu um pouco a humilhação na última parcial. O sinal de alerta está ligado para o jogo 6, e o ânimo dos Grizzlies vai nas alturas com o atropelamento.

Agenda

Jogo 1 (1º/05) - Grizzlies 116 x 117 Warriors

Jogo 2 (03/05) - Grizzlies 106 x 101 Warriors

Jogo 3 (07/05) - Warriors 142 x 112 Grizzlies

Jogo 4 (09/05) - Warriors 101 x 98 Grizzlies

Jogo 5 (11/05) - Grizzlies 134 x 95 Warriors

Jogo 6 (13/05) - Warriors x Grizzlies, às 23h

Jogo 7 (16/05) - Grizzlies x Warriors, horário a definir (se necessário)





