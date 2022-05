Harden brilha no último quarto, Sixers vencem Miami e empatam a série

(Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports)





Depois de fazer 17,6 pontos de média nos três primeiros duelos, James Harden mostrou, no jogo 4, que ainda pode ser letal e decisivo. Na noite deste domingo, na Filadélfia, ele anotou 16 só no último período, 31 no total, para comandar o Philadelphia 76ers na vitória por 116 a 108 sobre o Miami Heat. A série semifinal da Conferência Leste está empatada em 2 a 2.

Jimmy Butler marcou 40 pontos, mas foi em vão. Os times trocam 17 vezes de liderança no primeiro quarto e meio de jogo, mas os Sixers dominaram a partir de então. Chegaram a abrir 14 pontos na última parcial, diferença que caiu para 5 com 3:27 no relógio. Mas duas bolas de três de Harden mataram o duelo.

Joel Embiid contribuiu com 24 pontos e 11 rebotes, ainda com sua máscara de proteção para a fratura no osso orbital do olho direito. Tyrese Maxey fez outros 18 por Philadelphia, que arremessou 14 bolas a menos no jogo (68 a 82). O aproveitamento, no entanto, foi muito melhor. Especialmente do perímetro, onde Miami acertou apenas 20% dos 35 chutes (veja outros números abaixo).

Bam Adebayo fez 21 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Victor Oladipo agregou 15, e o melhor sexto homem da temporada, Tyler Herro, colaborou com 11 pontos apenas, além de 10 rebotes. O confronto vira uma melhor-de-três a partir de agora, com o próximo duelo a ser disputado em Miami, na terça-feira. O jogo 6 está confirmado e será na Filadélfia, na quinta. Um possível jogo 7 seria jogado novamente na Flórida.





Destaques

Sixers

James Harden (31 pts, 7 rebs, 9 asts, 6 cestas de três)

Joel Embiid (24 pts, 11 rebs)

Tyrese Maxey (18 pts, 4 asts)

Tobias Harris (13 pts, 4 asts)

Danny Green (11 pts)

Georges Niang (10 pts)





Heat

Jimmy Butler (40 pts, 6 asts)

Bam Adebayo (21 pts, 7 rebs, 4 asts)

Victor Oladipo (15 pts, 3 roubos)

Tyler Herro (11 pts, 10 rebs)

Kyle Lowry (6 pts, 7 asts)





Estatísticas decisivas

Assistências

Sixers 25

Heat 24





Turnovers

Sixers 16

Heat 13





Pontos gerados por turnovers

Sixers 11

Heat 24





Pontos no garrafão

Sixers 34

Heat 48





Pontos de segundas chances

Sixers 7

Heat 7





Pontos em transição

Sixers 18

Heat 19





Arremessos de quadra

Sixers 37/68 (54,4%)

Heat 38/82 (46,3%)





Arremessos de três

Sixers 16/33 (48,5%)

Heat 7/35 (20%)





Lances livres

Sixers 26/34 (76,5%)

Heat 25/28 (89,3%)





O jogo

Primeiro período - Sixers 30 a 28: Embiid começou com 15 pontos, com 5 cestas em 6 tentativas de quadra. O primeiro quarto teve 13 mudanças de liderança e 8 ocasiões de empate. Nenhum time liderou por mais de 4 pontos. O time da casa teve melhor aproveitamento de arremessos, enquanto o Heat pontuou mais em segundas chances.

Segundo período - Sixers 34 a 28: Miami acertou apenas 4 de 18 arremessos do perímetro no primeiro tempo (22,2%). Do outro lado, 9 de 16 (56,3%). Harden fez 13 pontos na parcial e liderou os Sixers aos 8 pontos de vantagem no intervalo. Butler anotou 12, total de 15, mesmo número de Embiid. Adebayo contribuiu com 11. Placar de 64 a 56 na primeira metade.

Terceiro período - Heat 29 a 25: Adebayo saiu de quadra com 4 faltas com 8:24 no relógio. Foi então que Butler assumiu as rédeas e anotou 17 pontos na parcial, mais do que havia feito no primeiro tempo inteiro. Ele já contava 32. Miami reagiu e diminuiu a diferença, apesar de acertar 1 de 10 do perímetro no quarto. Embiid fez 9 pontos, total de 24. Placar de 89 a 85.

Quarto período - Sixers 27 a 23: Harden anotou 15 pontos nos três primeiros períodos juntos. No último, fez mais 16. Philadelphia chegou a abrir 14 pontos na última parcial, diferença que caiu para 5 com 3:27 no relógio. Mas duas bolas de três de Harden mataram o duelo e incendiaram a arena. Duas vitórias para cada lado, protegendo seus mandos de quadra.

Agenda

Jogo 1 (02/05) - Heat 106 x 92 Sixers

Jogo 2 (04/05) - Heat 119 x 103 Sixers

Jogo 3 (06/05) - Sixers 99 x 79 Heat

Jogo 4 (08/05) - Sixers 116 x 108 Heat

Jogo 5 (10/05) - Heat x Sixers, às 20h30

Jogo 6 (12/05) - Sixers x Heat, às 20h

Jogo 7 (15/05) - Heat x Sixers, horário a definir (se necessário)





