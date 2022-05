Uefa proíbe times bielorrussos e ucranianos de se enfrentarem em competições europeias

(Foto: Getty Images)





O comitê Executivo da Uefa determinou que equipes bielorrussas e ucranianas estão proibidas de se enfrentarem em competições organizadas pela Uefa. A justificativa seria a garantia da segurança no andamento das competições. Esta é mais uma medida tomada pela entidade devido aos conflitos armados envolvendo a Rússia, apoiada pela Bielorrússia, contra a Ucrânia.

“A decisão de hoje foi tomada para garantir o bom andamento das competições da Uefa, uma vez que a segurança das equipes, árbitros e todos os envolvidos pode não estar totalmente assegurada por conta da existência de um conflito militar”, justificou o Comitê Executivo da Uefa.

A decisão desta sexta-feira não é a primeira imposta à Bielorrússia. Em março, o Comitê Executivo da Uefa já havia proibido as equipes bielorrussas de serem mandantes em jogos de competições chanceladas pela entidade europeia. Além disso, nas partidas fora de casa, a presença de torcida bielorrussa também estaria vetada.

Desde o início do conflito armado entre os países, a Uefa tem anunciado proibições contra a Rússia e seus aliados. No início de maio, a Federação Russa foi oficialmente banida de competições organizadas pela Uefa, como a Liga das Nações, que começa na próxima semana. As medidas afetaram também a Seleção Russa Feminina, excluída da Eurocopa, que acontece entre 6 e 31 de julho.

Globo Esporte