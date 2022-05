Justiça acolhe pedido de Fred para transferir execução do Atlético-MG ao Tribunal do Trabalho

(Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)





A longa novela judicial envolvendo Atlético-MG e Fred teve andamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O jogador havia entrado com agravo de instrumento, solicitando que a discussão deixasse o foro cível, e fosse para o Tribunal de Justiça. O pedido foi acolhido por um desembargador.

O Galo ainda poderá entrar com recurso do agravo na Câmara do TJRJ e tentar retomar a discussão no Tribunal de Justiça. A discussão, por ora, gira em torno de qual justiça seria a competente para julgar o cumprimento de sentença movida pelo clube.

O Atlético se baseia em decisão favorável da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas que condenou Fred a ressarcir o clube em R$ 10 milhões por ter assinado com o Cruzeiro imediatamente após rescindir no Galo. O valor da multa sofre correções e incidência de juros. Segundo apurou o ge, ela já se aproxima de R$ 32 milhões.

Fred chegou a interpor recurso contra a sentença da CNRD no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. O recurso não foi acolhido. Ao mesmo tempo, também havia ido ao Tribunal do Trabalho de Minas Gerais (TRT-3), cobrar os R$ 2 milhões de verbas trabalhistas não pagas pelo Galo (que também são corrigidas), além de solicitar a suspensão da decisão do Tribunal Arbitral da CBF. Perdeu a ação.

Agora, a discussão caminha para voltar à Justiça do Trabalho, com o Atlético executando Fred da multa que começou em janeiro de 2018. O processo do Galo no Rio de Janeiro se encontra em segredo de justiça.

Globo Esporte