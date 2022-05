Ciclista da Eritreia se torna o 1ª africano negro a vencer etapa do Giro da Itália

(Foto: Tim de Waele/Getty Images)





O ciclista Biniam Girmay, de 22 anos, tornou-se, nesta terça-feira, o primeiro africano negro a vencer uma etapa do Giro da Itália, uma das provas mais tradicionais do ciclismo internacional. O feito do atleta natural da Eritreia teve ainda um momento insólito já que o mesmo feriu o próprio olho com a rolha de espumante no pódio.

Biniam Girmay foi parar num hospital na cidade de Jesi, virando dúvida para a 11ª etapa do Giro da Itália, que acontece nesta quarta.

Nesta terça, o eritreu percorreu os 196 km entre Pescara e Jesi em 4h32min07s, superando o favorito, o holandês Mathieu van der Poe.

Globo Esporte