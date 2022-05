Trapp e Borré brilham, e o Eintracht Frankfurt conquista Liga Europa nos pênaltis contra o Rangers

(Foto: Albert Gea/Reuters)





A torcida que seguiu seu time para empurrá-lo na fase decisiva da Liga Europa ganhou seu grande prêmio na invasão final. Nos pênaltis, o Eintracht Frankfurt derrotou o Rangers por 5 a 4 (após 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, e conquistou pela segunda vez o torneio continental, 42 anos após levantar a antiga Copa da Uefa. O título invicto também classifica o Eintracht - 11º colocado no Campeonato Alemão - para a próxima Liga dos Campeões da Uefa.

A conquista do Eintracht Franfurt tem dois heróis: Kevin Trapp e Rafael Santos Borré. O goleiro fez uma defesa providencial a poucos minutos do fim da prorrogação, em chute à queima-roupa de Kent, e defendeu o chute de Aaron Ramsey na disputa de pênaltis. Já o atacante colombiano marcou o gol de empate, logo após o Rangers abrir o placar com Aribo, já no segundo tempo, e converteu a cobrança que garantiu a taça para o time alemão.

Com o bicampeonato do Eintracht, a Alemanha soma agora sete títulos de Liga Europa/Copa da Uefa. Borussia Monchengladbach também tem dois, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Schalke 04 têm uma conquista, cada. E o futebol escocês amarga mais um vice-campeonato no torneio, o segundo do Rangers (o outro foi em 2008). Celtic e Dundee United também perderam finais. O maior competição do torneio é o Sevilla, com seis taças.

O Eintracht Frankfurt foi superior ao Rangers durante quase todo o primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. A torcida do time escocês viu seu goleiro Allan McGregor salvar a equipe em diversas oportunidades, com destaque para a saída aos pés de Kamada, aos 11 minutos, e no chute perigoso de Knauff, aos 19. O Rangers só melhorou após a pausa para hidratação, por volta dos 25 minutos, equilibrou as ações mas teve bem menos chances de gol.

O Eintracht seguia melhor no início do segundo tempo mas foi o Rangers quem saiu na frente, após uma falha defensiva: Sow cabeceou para trás ao tentar cortar um passe, o zagueiro brasileiro Tuta escorregou, se machucando na jogada, e Aribo ficou livre para chutar na saída de Trapp. O empate veio aos 23: Kostic cruzou fechado da esquerda, e Borré surgiu entre dois marcadores para marcar na pequena área.

Aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, Roofe cruzou da direita, Kent apareceu na entrada da pequena área para marcar, mas Trapp fez uma defesa espetacular, garantindo o empate. Na decisão por pênaltis, os dois times converteram suas três primeiras cobranças (Tavernier, Davis e Arfield para o Rangers; Lens, Hrustic e Kamada para o Eintracht). O experiente galês Aaron Ramsey cobrou mal a quarta penalidade do time escocês, e Trapp defendeu com o pé esquerdo. Kostic colocou a equipe alemã na frente, Roofe igualou o placar, mas Borré garantiu o título na quinta cobrança, no canto direito de McGregor.

Globo Esporte