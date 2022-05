Rafael Ramos, do Corinthians, nega ofensa racista contra Edenilson, do Inter: "Consciência e cabeça limpas"

(Foto: Silvio Avila/Getty Images)





Rafael Ramos, lateral-direito do Corinthians acusado de ter cometido injúria racial contra Edenílson, na partida contra o Internacional, neste sábado, foi preso pela Polícia Civil na madrugada de domingo no Estádio Beira-Rio, prestou depoimento e foi liberado após pagamento de fiança de R$ 10 mil.

Antes de deixar o local, Rafael Ramos fez um pronunciamento e voltou a negar ter chamado Edenilson de macaco, como afirmou o atleta do Inter.

– Eu estou aqui com a consciência e cabeça limpas para explicar o que aconteceu. Foi puramente um mal entendido entre mim e o Edenilson. No fim do jogo estive com ele e tivemos uma conversa tranquila, onde expliquei o que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente entendeu, que não é verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito. Foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele mostrou um receio de se passar por mentiroso, e aí eu falei que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas. Apertamos a mão e desejei ele boa sorte – declarou.

Mesmo após a conversa relatada pelo atleta do Corinthians, Edenilson decidiu prestar queixa à Polícia.

Minutos depois, o português voltou a se manifestar, desta vez pelo Instagram:

– Há muito pouca coisa nas nossas vidas de que temos certezas absolutas. Esta é uma delas. Não fui, não sou e nunca serei racista. Graças a Deus me educaram com a plena consciência de que todos somos iguais nesta vida, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Por isso, com esta certeza, fui me explicar ao meu colega de profissão. Sempre me pautei por uma correta em toda a minha carreira, e não iria ser de outra forma agora. Que este caso tenha servido para que este tema seja novamente levantado. E que possamos todos reafirmar: racismo não!

Por meio de nota oficial, o Corinthians informou que "coerente com seus 111 anos de história, repudia e não compactua com o racismo" e prometeu colaborar com as investigações.

O advogado Fabiano Serveira, que acompanhou Rafael Ramos durante o depoimento, também falou com os jornalistas que estavam no Beira-Rio.

– Foram prestados todos os esclarecimentos. Aqui não há nenhuma conduta criminosa. Todos os procedimentos foram realizados, todos os esclarecimentos prestados. A conduta foi demonstrada com nenhum cometimento de crime. Tanto clube, como atleta, estão muito tranquilos em relação aos esclarecimentos prestados deste mal entendido. Foi tudo esclarecido à autoridade policial, encerrando-se o procedimento – comentou.

Segundo Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, o atleta teria dito: "mano, caralho". O técnico Vítor Pereira corroborou com a fala.

Já na súmula da partida, o árbitro Bráulio Machado relatou a acusação de Edenílson, e alegação de Rafael Ramos de que teria dito "foda-se, caralho". Segundo o documento, nenhum dos membros da equipe de arbitragem conseguiu atestar o que ocorreu.

Em postagem nas redes sociais, o Edenilson reafirmou a acusação. O volante do Inter ressalta que sabe o que ouviu do lateral corintiano. Diz ainda que deu a chance de Rafael Ramos se desculpar, mas ouviu do jogador português que entendeu errado.

O incidente aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. O jogo chegou a ser paralisado após denúncia de Edenilson, mas, foi reiniciado instantes depois. Pouco depois, o lateral corintiano foi substituído.

Veja a nota oficial do Inter

"Mais uma vez, um lamentável caso de racismo é registrado no futebol nacional. Desta vez, em nossa casa, contra um jogador do Internacional. Na partida deste sábado (14/05), pelo Campeonato Brasileiro, Edenilson relata ter sofrido injúria racial por parte de Rafael Ramos, atleta do Corinthians.

É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta".

Veja a nota oficial do Corinthians

"O Corinthians reafirma que, coerente com seus 111 anos de história, repudia e não compactua com o racismo.

O atleta Rafael Ramos foi ouvido pelo clube e deu versão diferente do incidente no Beira-Rio, durante a partida contra o Internacional pelo Brasileirão 2022. Logo depois, seguro de que não proferiu injúria racial, fez questão de se explicar a Edenilson, no vestiário do Internacional.

Em decorrência da denúncia feita pelo atleta colorado, a lei obriga que se trate o caso como flagrante, seguido de detenção. O pagamento de fiança não implica admissão de culpa, permitindo ao atleta que se defenda em liberdade no inquérito.

Clube e atleta continuarão a colaborar com as autoridades, certos de que tudo será esclarecido o mais rapidamente possível."

Globo Esporte