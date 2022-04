À espera de Mano Menezes, Inter entra em semana para definir substituto de Medina

(Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia)





Três dias após a demissão do técnico Cacique Medina, o Inter se prepara para anunciar um novo comandante no início desta semana. Mano Menezes surge como principal candidato ao cargo. Clube e treinador têm reunião marcada para esta segunda-feira, quando o acerto pode ser definido.

No Beira-Rio, há um otimismo que Mano será o novo técnico colorado. A conversa entre as partes, porém, é considerada fundamental para o acordo, conforme os detalhes que serão debatidos.

O treinador está em Porto Alegre, hospedado, inclusive, no mesmo hotel em que esteve o Fortaleza, adversário do Inter no último domingo, pelo Brasileirão.

O Inter avançou na busca pelo novo treinador ainda no sábado, no dia seguinte à saída de Medina. O nome de Mano Menezes apareceu como preferido pela experiência necessária para assumir o clube em momento de instabilidade na temporada.

Nos bastidores do clube, o diretor técnico Paulo Autuori é um dos entusiastas da chegada do ex-técnico da seleção brasileira. O último trabalho de Mano foi no Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube que deixou em setembro de 2021. A passagem pelo clube saudita durou apenas cinco meses e 16 partidas.

Conforme apurou o ge, Lisca é outra nome cotado para assumir o cargo, ainda que o próprio tenha admitido, no sábado, que não foi procurado pelo Inter. Desta forma, o treinador, com passagem pelo Beira-Rio em 2016, é considerado um "plano B".

Contra o Fortaleza, na vitória por 2 a 1 no domingo, o auxiliar Cauan de Almeida foi o comandante da equipe. Foi o primeiro triunfo do time após três jogos sem vencer, dois deles na Copa Sul-Americana e um no Brasileirão.

Após somar os primeiros três pontos, o Inter ocupa a 13ª posição no campeonato. Com a semana cheia para trabalhar, sem jogos, o próximo compromisso é no sábado, contra o Fluminense. A partida acontece no Maracanã, às 19h.

Globo Esporte