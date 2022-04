Haaland marca duas vezes, Dortmund atropela o Wolfsburg, mas não iguala recorde do Bayern

Na abertura da 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund goleou o Wolfsburg em casa por 6 x 1. O placar elástico por si só já chama a atenção, mas ele ganha ainda mais destaque pelo curto intervalo de tempo entre o primeiro e o quinto gol: apenas 14 minutos na etapa inicial. A maior goleada sofrida pelos Lobos fora de casa foi justamente um 6 x 0 sofrido diante do Bayern de Munique, em 2019.

Rothe abriu a porteira aos 24 minutos, com uma bela cabeçada completando o escanteio cobrado na área. Dois minutos depois, Witsel acertou um potente chute rasteiro e ampliou.

O Borussia Dortmund não diminuiu o ritmo, e Akanji, aos 29 minutos, encheu o pé para marcar o terceiro. Emre Can, com 35 minutos, chutou no canto esquerdo e transformou a vitória em goleada.

E estava o faltando o gol do Cometa! Mas, aos 38 minutos, não faltava mais. Reus deu belo passe, e Haaland só empurrou para o fundo das redes para anotar o quinto gol aurinegro no primeiro tempo.

Após o intervalo, Haaland, aos nove minutos, completou com maestria para o gol após assistência de Julian Brandt e aumentou o passeio do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Mas os anfitriões diminuíram o ritmo, tiraram o pé, e o Wolfsburg aproveitou. Depois de Aster Vranckx acertar o travessão, Baku pegou o rebote e marcou o gol de honra dos Lobos, aos 37 minutos.

Com os dois gols marcados, Haaland, que tem seu nome especulado em diversos clubes europeus para a próxima temporada, como Real Madrid, Barcelona, PSG e Manchester City, encerrou um jejum que já durava cinco jogos no Borussia Dortmund.

Com a vitória, o Borussia Dortmund chegou aos 63 pontos e, na segunda colocação, manteve a sua perseguição ao líder Bayern de Munique. Os Bávaros entram em campo nesta 30ª rodada no domingo (17) ao visitar o Arminia Bielefeld, às 10h30 (de Brasília). Já o Wolfsburg permaneceu com 34 gols e no 13° lugar na tabela.

