Comercial vira sobre Votuporanguense e "estreia" com vitória na 2ª fase da Série A3

Em seu primeiro jogo na segunda fase da Série A3 do Campeonato Paulista, o Comercial venceu o Votuporanguense por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

Vinicius abriu o marcador ao 13 minutos do primeiro tempo e o Leão empatou aos 31, com Gustavo Silva. O vira-vira saiu aos 18 da segunda etapa, com o atacante Wendel e depois Matheus China fechou a contagem na Joia, que recebeu 2.132 torcedores, recorde de público do clube nesta Série A3.

Na classificação do Grupo 2, o Comercial tem três pontos, mas pode ganhar mais três caso o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) atribua W.O ao União Suzano pelos problemas na primeira rodada no jogo que não aconteceu no estádio Francisco Marques Figueira. O julgamento será nesta sexta-feira. CAV e o próprio time de Suzano também somam três pontos, enquanto o São José ainda não pontuou.

Os próximos jogos da chave acontecem no sábado. O Votuporanguense visita o União Suzano, às 15h, enquanto Águia do Vale e Comercial duelam em São José dos Campos, às 19h.

O jogo

Empolgado pela vitória na primeira rodada sobre o São José, o CAV iniciou em cima do Comercial e, após escanteio pela direita, o meia Vinicius Diniz subiu de cabeça e mandou ao fundo da rede de Matheus, aos 13 minutos.

Como nos últimos quatro jogos na Joia, onde o Leão saiu atrás do placar, o roteiro se repetiu. Os donos da casa evitaram acelerar o jogo e não cederam ao nervosismo. Aos poucos, o Comercial dominou o rival e quase chegou ao gol com o artilheiro Wendel, aos 21 minutos. Aos 31 aconteceu o empate e o Leão devolveu o troco na mesma moeda. Em levantamento de escanteio da direita, Gustavo testou para o chão, a bola bateu na trave e entrou no gol de Talles.

O Votuporanguense voltou a assustar três minutos mais tarde e pediu pênalti em um lance polêmico, onde a bola teria tocado no braço do volante Romário. A arbitragem foi pressionada, mas não marcou a penalidade.

Na etapa final, a virada comercialina aconteceu. Aos 18 minutos, Gustavo puxou o ataque e achou Adriano na direita, o ponta se livrou do marcador e cruzou para Pitbull, que tocou de cabeça para trás, nos pés de Wendel. Ele chutou duas vezes para desempatar o jogo.

A reta final ficou marcada pela queda do ritmo das equipes, mas o Leão se sobressaiu fisicamente e ainda soube explorar o contra-ataque. Aos 38, Luís Roberto avançou livre, mas chutou em cima de Talles.

Aos 50 minutos, após uma disputa no meio de campo, o Leão partiu ao ataque e Rodolfo saiu livre na cara do gol, ele só rolou para Matheus China empurrar ao fundo da rede e fechar a vitória comercialina na Joia.

