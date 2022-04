Técnico do Bodo/Glimt é acusado de agressão contra assistente de Mourinho após derrota da Roma

(Foto: Patrick Goosen/Getty Images)





O clima após a derrota de virada da Roma por 2 a 1 na Liga Conferência não foi o dos mais amistosos no vestiário. De acordo com o jornal italiano Il Messaggero, o treinador de goleiros do Roma, Nuno Santos, teria sido agredido pelo técnico Kjetil Knutsen, do Bodo/Glimt.

Em comunicado, o clube norueguês nega o ocorrido e afirma que há vídeos que provam o contrário. O Bodo/Glimt também acusou a Roma de esconder a verdade do ocorrido e apresentou uma queixa-crime na polícia contra o assistente de Mourinho.

“Roma está bombardeando a mídia com inverdades, na tentativa de esconder o comportamento antidesportivo. Glimt sabe que há um vídeo do incidente, que mostra o ataque a Knutsen por parte de funcionários do clube italiano. Exigimos que o público tenha acesso a este vídeo de e propriedade da UEFA”, diz a nota.

O clube protestou contra o comportamento de Nuno Santos, que teria permanecido fora da área técnica, ofendendo Kjetil Knutsen. O treinador norueguês rebateu as acusações e afirmou ter sido agredido pelo assistente.

— Eu fui atacado no túnel, voltando para o vestiário. Fui agredido fisicamente. Nuno Santos me agarrou pelo pescoço e me empurrou contra a parede. É natural que eu tenha que me defender — disse o técnico do Bodo/Glimt.

A confusão aconteceu após o fim do jogo, nos corredores para os vestiários. O incidente teria sido testemunhado pelos jogadores. Sem entrar em detalhes, o meia Lorenzo Pellegrini falou sobre o desrespeito por parte do treinador norueguês.

— Nós viemos com total respeito, respeitamos o fair play da competição. Eles nos trataram mal e o técnico deles atacou o nosso treinador de goleiros Nuno Santos. Eu acho que é um insulto à Liga Conferência. Realmente é desagradável — reclamou o jogador.

A polícia norueguesa afirma que recebeu um chamado para uma ocorrência no vestiário do Aspmyra Stadion, local da partida, mas que nenhuma denúncia foi feita. O porta-voz da polícia, Kristian Karlsen, declarou que houve apenas um empurrão, sem nenhum ferido. A UEFA abriu uma investigação disciplinar para analisar o caso.

Roma e Bodo/Glimt voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, dia 14 de abril. Após o resultado positivo no primeiro jogo, clube norueguês tem a vantagem do empate na partida que define a vaga para a semifinal da Liga Conferência. O jogo acontece às 16h, no Estádio Olímpico de Roma.

Globo Esporte