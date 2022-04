Leicester vira no fim sobre o PSV e se classifica para a semifinal da Liga Conferência

(Foto: Getty Images)





Foi na emoção! Com um gol marcado aos 43 do segundo tempo, o Leicester virou sobre o PSV, em Eindhoven, e se classificou para a semifinal da Liga Conferência com um placar de 2 a 1.

O time holandês abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, com o atacante israelense Zahavi, que recentemente recebeu proposta do Botafogo. Porém, os ingleses conseguiram grande virada na segunda etapa, com gols de Maddison, aos 32, e Ricardo Pereira, aos 43.

A Liga Conferência é uma competição de terceiro porte criada pela Uefa na atual temporada. Na semifinal o Leicester enfrentará o vencedor entre Roma e Bodo/Glimt.

Globo Esporte