Pochettino reforça desejo de manter Mbappé no PSG: "Levaria até para minhas férias"

(Foto: Getty Images)





A temporada europeia está perto do fim, e Kylian Mbappé segue com seu futuro indefinido. Com contrato com o PSG até o fim da atual temporada, em junho, o atacante ainda não confirmou se renovará seu vínculo com a equipe ou optará por uma transferência - que seria sem custos para o clube que o contratasse. E o técnico Mauricio Pochettino comentou a indefinição nesta sexta-feira.

O comandante da equipe indicou que não está incomodado com o futuro em aberto do craque, mas reforçou o desejo de contar com Mbappé na próxima temporada.

- Como treinador, não me incomoda. Temos que entender esse tipo de situação, que acontece não apenas no PSG, mas em qualquer outro clube. Está claro que não é a primeira e nem será a última vez que isso acontecerá nos clubes. Claro, que com egoísmo, gostaria de tê-lo aqui comigo. Levaria até para minhas férias, minha casa - afirmou Pochettino.

O próprio atacante já apontou que ainda não tomou uma decisão, alegando que "surgiram novos fatores". O PSG tenta convencer Mbappé a renovar o seu contrato para que o jogador não deixe o clube depois de graça, depois de os parisienses fazerem um investimento de 180 milhões em 2017. Porém, como estará livre daqui a menos de dois meses, o astro só assinaria um novo vínculo caso veja com bons olhos a permanência em Paris. O Real Madrid é cotado como destino do francês.

Pochettino afirmou que uma decisão só deve ser tomada após a confirmação do título francês por parte dos parisienses - que pode ocorrer já neste fim de semana.

- Está claro que eu gostaria de ficar com ele e que o clube adoraria que ele renovasse e ficasse conosco. Acho que é algo muito óbvio que estamos todos de acordo que seria importante que ele ficasse. Mas essas decisões são sempre envolvendo o clube, o jogador, diferentes partes. E também entendo que a decisão será após o objetivo de ganhar a liga e ao final da temporada, não apenas a decisão sobre o caso de Kylian, mas também todos os outros casos individuais. As conversas vão começar e decisões serão tomadas quando o objetivo for alcançado. Acho que é o melhor para os clubes e os jogadores.

Globo Esporte