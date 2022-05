Fluminense anuncia a contratação do técnico Fernando Diniz

O Fluminense anunciou, neste sábado, a contratação do técnico Fernando Diniz. O treinador chega para substituir Abel Braga, que deixou o Tricolor na quinta, dois dias após o empate com o Unión Santa Fe em 0 a 0, pela Copa Sul-Americana.

O contrato com o clube vai até o fim da temporada, quando chega ao fim a atual gestão, que pode ainda ser reeleita. Fernando Diniz iniciará o trabalho na próxima segunda-feira, quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. Chegam junto ao técnico os auxiliares Wagner Bertelli e Eduardo Barros.

A confirmação de Diniz como treinador aconteceu através de um vídeo (veja acima), que lembra momentos dele como jogador do Fluminense e também fazendo um discurso inflamado para os atletas na última passagem pela equipe.

O último trabalho do treinador foi no Vasco, no ano passado. Em enquete realizada pelo ge (confira os números clicando aqui), Diniz só foi superado por Renato Gaúcho, por uma diferença de 0,12%.

Esta vai ser a segunda passagem de Fernando Diniz pelo Fluminense. O treinador foi contratado em dezembro de 2018 para comandar a equipe na temporada seguinte. Na ocasião, foram 44 jogos, venceu 18, empatou 11 e perdeu 15. O Tricolor marcou 71 gols e sofreu 48, tendo 49,2% de aproveitamento.

Neste domingo, quando enfrenta o Coritiba às 16h, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o time será comandado por Marcão, auxiliar permanente da comissão técnica.

Globo Esporte