Liverpool oferece salário milionário a Salah e fica próximo de renovação com egípcio

A novela sobre a renovação do contrato de Mohamed Salah com o Liverpool parece estar chegando ao fim. Segundo o jornal Mirror, o clube de Anfield Road ofereceu um salário de 400 mil libras semanais (R$ 2,4 milhões) ao atacante por um novo contrato de quatro anos.

Caso se confirme, será um aumento de 100% nos vencimentos de Salah, que, a princípio, queria receber 500 mil libras semanais como Cristiano Ronaldo no Manchester United. No entanto, o artilheiro da Premier League teria aceitado a proposta do Liverpool pelo fato de ser um contrato mais longo (a ideia inicial dos Reds era renovar por três e não quatros anos). Ele será o jogador mais bem pago da história do time de Anfield Road.

Salah, que soma 20 gols e 10 assistências em 28 partidas pela Premier League na atual temporada, é sonho de consumo de clubes como Barcelona e PSG.

O jogador de 29 anos volta a campo nesta terça-feira para defender o Liverpool no jogo de ida das quartas de final da Champions contra o Benfica.

Globo Esporte