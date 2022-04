Talita e Rebeca são campeãs da etapa de Itapema do Circuito Nacional

(Foto: Fabio Silva/Inovafoto/CBV)





Dupla formada há menos de seis meses, Talita e Rebecca mantiveram a boa fase e conquistaram, neste domingo, a medalha de ouro na etapa de Itapema do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. O time, bronze na etapa do México do Circuito Mundial na semana passada e campeão da segunda etapa do torneio nacional, derrotou na decisão Andressa/Vitória por 2 a 0, parciais de 21/17 e e 23/21. No masculino, o título ficou com Vitor Felipe e Renato, que passaram por André/George por 2 a 1, parciais de 21/23, 21/17 e 15/10.

- A gente está feliz, duas semanas seguidas de campeonatos. Estamos em construção, pouco mais de seis meses, cada torneio é importante. A gente tem conversado muito. Subimos mais um degrau de um longo caminho para percorrer - disse Talita.

Na competição feminina, Rebecca e Talita começaram com derrota, perdendo na primeira rodada da fase de grupos para Elise e Thamela. Na sequência, porém, quatro vitórias seguidas sem perder sets: Carol Horta/Tory e Josi/Carol na primeira fase, Bárbara/Carol Solberg na semi e, na decisão, contra Andressa/Vitória.

No masculino, André, que estava machucado, com o pé torcido, e jogou no sacrifício, e sofreu bastante, principalmente no segundo set. No fim, Vitor Felipe e Renato conseguiram a virada e saíram com o título da etapa.

Globo Esporte