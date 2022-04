Globo e DAZN fecham acordo para exibição dos jogos do Vitória como mandante na Série C

(Foto: Renan Pinheiro / Rede Bahia)





A Globo e o DAZN entraram em acordo para sublicenciamento dos direitos de transmissão dos jogos do Vitória como mandante na Série C do Campeonato Brasileiro. A plataforma de streaming agora poderá exibir todas as partidas do clube baiano no torneio. O acordo passa a valer a partir deste sábado, 16 de abril, com a partida entre Vitória e Floresta, às 20h30, que terá transmissão da DAZN.

O clube havia optado por não participar do acordo coletivo do torneio, em razão do vínculo preexistente com a Globo. A emissora detinha os direitos sobre os jogos do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.

Porém, o Rubro-Negro acabou rebaixado para a Série C, competição que não é transmitida pelo Premiere. Diante do cenário, a emissora optou pelo acordo com o DAZN, detentora dos direitos da Série C, que passará agora a transmitir também os jogos em que o clube baiano for mandante.

Ficou resguardado, ainda, o direito da TV Bahia, afiliada da Globo, de transmitir em rede aberta até seis partidas do Vitória como mandante, sendo três da primeira fase, duas da segunda fase e eventualmente a final.

Fernando Manuel, diretor de direitos esportivos da Globo, explicou:

- A Globo tem um acordo de longo prazo com o Esporte Clube Vitória para a transmissão das partidas do time no Brasileirão, no mesmo modelo de dezenas de outros clubes brasileiros. Por opção do Vitória, o contrato foi reativado em relação aos seus jogos como mandante na Série C 2022. Para atender ao público torcedor e visando à oferta completa dos jogos da Série C, optamos por sublicenciar os direitos dos jogos do Vitória ao DAZN. Paralelamente, preservamos a possibilidade de exibição de alguns desses jogos na TV aberta. Assim, o torcedor do Vitória poderá acompanhar algumas das partidas do Brasileirão na tela da TV Bahia, emissora afiliada da TV Globo.

Globo Esporte