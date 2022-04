Quebra de tabu: Atlético-MG se torna primeiro brasileiro a vencer o Tolima na Colômbia

A vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o Tolima, na noite desta quarta-feira, pela estreia da Libertadores 2022, marcou a quebra de um tabu. Até o jogo desta noite, nenhum brasileiro havia conseguido vencer em Ibagué, cidade-sede do time colombiano.

Entre 1996 e 2020, em jogos pela extinta Copa Conmebol ou Libertadores, sete equipes brasileiras enfrentaram a complicada viagem para Ibagué, trajeto de avião e ônibus com, pelo menos, 10 horas totais de duração.

Vasco, Rio Branco-AC, Grêmio, Corinthians e Athletico-PR saíram de lá derrotados, e só Cruzeiro e Internacional conseguiram um empate. Dentre todos os rivais, só o time do Acre havia conseguido balançar as redes do Tolima em território colombiano (perdeu por 2 a 1, em 1997).

A vitória mais famosa do Tolima sobre um brasileiro aconteceu em 2011, quando o time bateu por 2 a 0 o Corinthians de Tite, Ronaldo e companhia, decretando a eliminação dos paulistas na pré-Libertadores daquele ano. Foi a primeira vez que um time do país caiu tão cedo na competição continental.

No ano passado, o Bragantino até conseguiu vencer o Tolima fora de casa, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas o jogo acabou sendo realizado na Venezuela, por conta das restrições devido à pandemia de Covid-19.

Melhores momentos: Tolima 0 x 2 Atlético-MG, pela Taça Libertadores 2022

Com os gols de Nacho e Tchê Tchê, o Galo quebrou a invencibilidade do rival em território colombiano, e de quebra se tornou o primeiro time a vencer o Tolima em estreias da Libertadores - até aqui, eram cinco vitórias e três empates em oito participações.

Com a vitória, o Atlético larga na frente do grupo D. O time divide a liderança da chave com o Independiente Del Valle-EQU, que venceu o América no Independência pelo mesmo placar: 2 a 0.

Jogos do Tolima contra brasileiros na Colômbia:

Tolima 1 x 0 Vasco - Copa Conmebol 1996

Tolima 2 x 1 Rio Branco - Copa Conmebol 1997

Tolima 1 x 0 Grêmio - fase de grupos da Libertadores 2007

Tolima 2 x 0 Corinthians - 1ª fase da Libertadores 2011

Tolima 0 x 0 Cruzeiro - fase de grupos da Libertadores 2011

Tolima 1 x 0 Athletico - fase de grupos da Libertadores 2019

Tolima 0 x 0 Internacional - 3ª fase da Libertadores 2020

Tolima 0 x 2 Atlético-MG - 1º fase da Libertadores 2022



