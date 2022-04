Após derrota na estreia do Brasileirão, América-MG anuncia a saída de Marquinhos Santos

O técnico Marquinhos Santos não é mais treinador do América-MG. O desligamento acontece depois da derrota para o Avaí, na estreia do Brasileirão, por 1 a 0, fora de casa. A partida ainda teve dois jogadores americanos expulsos: Marlon e Matheusinho. No Coelho, ao todo, a passagem de Marquinhos teve 31 jogos, com 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas; aproveitamento de 47,31%.

O treinador tinha contrato com o clube até 31 de maio. Segundo o América, após a partida houve uma reunião com integrantes da diretoria, presentes em Florianópolis. Em comum acordo, as partes optaram pelo fim do vínculo (leia íntegra da nota no fim da matéria).

Na meio da semana, o América já havia sido derrotado em casa, para o Independiente del Valle, por 2 a 0, pela primeira rodada do grupo D da Libertadores. Marquinhos havia assumido o time no meio da temporada passada, após Vagner Mancini pedir demissão, e conseguiu a vaga inédita para a Libertadores deste ano.

No Campeonato Mineiro, a campanha também foi ruim. Priorizando a Libertadores, o Coelho não conseguiu passar da primeira fase e, em boa parte do campeonato, optou por utilizar garotos da base.

A classificação para a fase de grupos da Libertadores veio depois de dois jogos históricos. O clube conseguiu avançar vencendo o Guaraní do Paraguai e o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis. Jogando no Independência, o América ainda não conseguiu vencer na competição internacional.

O presidente do América, Alencar da Silveira Jr., fez questão de agradecer Marquinhos.

- Sempre seremos gratos pelo nossa chegada à Libertadores . A classificação histórica na pré-Libertadores deste ano ficará eternizada! Seu nome será lembrado nessa caminhada. Boa sorte na vida, que Deus ilumine seu caminho - escreveu.

Íntegra da nota do América

Após reunião realizada na noite deste domingo, a diretoria do América e o técnico Marquinhos Santos chegaram à conclusão de dar fim ao ciclo de trabalho no Clube. O comandante chegou a realizar a entrevista coletiva após o revés para o Avaí no Estádio da Ressacada, mas, ao chegar ao hotel, comissão técnica e diretoria se reuniram e decidiram antecipar o fim do contrato, que seria findado em maio de 2022.

O América Futebol Clube agradece por todo o grande trabalho prestado pelo profissional e seu auxiliar Edison Borges, que fizeram história no América com a melhor colocação da Série A em todas as edições e a presença inédita na Libertadores 2022. Neste ano, o treinador conseguiu, ainda, levar o time à fase de grupos da competição continental com duas classificações históricas na Pré-Libertadores.

O Coelho ainda não tem negociação em andamento com nenhum novo treinador. Assim que o Clube formalizar algo, a situação será informada à imprensa.

