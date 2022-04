Ronaldo assina contrato e oficializa compra da SAF do Cruzeiro: "Honrado por liderar o processo"

Depois de quase quatro meses de diligências e polêmicas, Ronaldo Fenômeno, enfim, assina o contrato de compra da SAF Cruzeiro e se torna oficialmente dono de 90% das ações do clube. Em nota oficial publicada no site cruzeirense, o empresário afirmou que o foco é implementar de vez uma "gestão eficiente".

Ronaldo tinha até o dia 18 deste mês para definir os moldes e assinar o contrato. A intenção de compra foi assinada em dezembro e previa quatro meses de diligências, com o intuito de estudar as dívidas e mudanças na gestão.

O ex-jogador chegou a propor mudanças no contrato que condicionariam a compra da SAF e a garantia do pagamento das dívidas tributárias (em suma, cessão das Tocas e recuperação Judicial ou extrajudicial do clube). A situação gerou inclusive uma ação de conselheiros na Justiça, mas foi resolvida em votação no último dia 4.

No comunicado divulgado pelo Cruzeiro, Ronaldo destacou que há muitos desafios para o trabalho e afirmou que a realização do acordo foi graças a uma "segurança contratual". No dia quatro de abril, conselheiros aprovaram, por aclamação, as medidas propostas por ele para assinar o contrato.

- Seguimos mirando curto, médio e longo prazo. Temos diversas frentes com forte atuação e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro. Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube”

“A torcida, mercado e demais stakeholders podem ter certeza que não descansaremos até implementar amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que traga sucesso desportivo”

Na nota, o Cruzeiro afirmou que a assinatura das partes no contrato foi realizada na última semana, quatro dias depois da votação do Conselho Deliberativo. O documento final, ainda de acordo com o clube, foi apresentado a representantes do Conselho. Isso ocorreu para que não fosse necessária nova reunião para análise e aprovação do mesmo por parte de todos os conselheiros.

O texto afirma que as confirmação do acordo permitiu o pagamento do transfer ban e o registro dos novos atletas que chegaram ao elenco na temporada, mas ainda não estavam inscritos.

- Todos os trâmites se deram na última semana, com a assinatura dos representantes tendo ocorrido no último dia 08 de abril. (...) Diante da data de assinatura e seus desdobramentos legais, também foi possível maior agilidade e eficiência na negociação e finalização do pagamento das dívidas que mantinham o Transfer Ban até o último sábado.

Agora, os próximos passos são implementar, de vez, a nova gestão no clube. O foco da direção de Ronaldo no Cruzeiro passa a ser, além de melhorar as condições dentro de campo, reorganizar cargos e funções na Toca da Raposa II. O clube prometeu apresentar, na próxima semana, um documento com a "reestrutuação completa".

"Com a assinatura do contrato finalizada, o Cruzeiro agora volta suas atenções integralmente à aspectos de gestão e qualificação organizacional do Futebol. Já nas próximas semanas será apresentada a reestruturação completa com o novo organograma do clube."

O acordo prevê investimento de R$ 400 milhões em até cinco anos, dos quais R$ 50 milhões são investidos de imediato. Vale lembrar que Ronaldo já desembolsou cerca de R$ 40 milhões só em pagamentos de dívidas que impediam o clube de registrar jogadores.

Em relação ao processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial não será iniciado de imediato. A aprovação aconteceu visando a liberação do procedimento, caso a gestão do clube julgue ser o melhor caminho para realizar o pagamento das dívidas.

