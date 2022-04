Chelsea e Arsenal estarão presentes na FC Series e na Florida Cup 2022

Rivais na Premier League, Chelsea e Arsenal, dois dos clubes de futebol mais populares do mundo, disputarão a Florida Cup no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, no dia 23 de julho. O derby será o final de uma semana de jogos da FC Series que contará com partidas internacionais pelos Estados Unidos.

Promovida desde 2015, a Florida Cup, que conta com clubes de todo o mundo, vai promover a FC Series, que estende o festival “Duelo de Nações” para várias outras localidades no território norte-americano.

CEO da Florida Cup, Ricardo Villar afirmou:

“Estamos entusiasmados em continuar nossa tradição de conectar o mundo por intermédio do esporte. Estamos ansiosos para oferecer uma experiência de primeira classe aos nossos visitantes ingleses com a ajuda de nossos parceiros locais em Orlando e em toda América do Norte”.

O Arsenal enfrentará o Orlando City SC no Exploria Stadium, dia 20, em Orlando. Já o Chelsea será a atração principal de duas outras partidas internacionais em solo norte-americano durante a FC Series já que nos dias 16/7 e 20/7.

Contudo, suas partidas ainda serão anunciadas já que o clube somente viajará para os Estados Unidos com a conclusão de sua venda. Com novos proprietários, o clube não estará mais sujeito a sanções do governo do Reino Unido referentes a guerra promovida pela Rússia contra a Ucrânia.

Petr Cech, consultor técnico e de desempenho do Chelsea FC, destaca a turnê pelos EUA:

“Sempre tivemos sucesso em nossas visitas aos Estados Unidos e levamos fãs aos estádios para que possam assistir ao Chelsea FC jogar ao vivo. Temos orgulhosamente uma base de fãs enorme nos EUA que tem crescido ano após ano. Estamos muito satisfeitos em jogar a FC Series e na Florida Cup. Serão três jogos competitivos que nos ajudarão a nos prepararmos para a próxima temporada” afirmou o ex-goleiro dos Blues.

O Arsenal enfrentará o Chelsea no Exploria Stadium no dia 20/7 pela Florida Cup

Miguel Arteta, treinador do Arsenal, celebra que o torneio é ideal para pré-temporada dos Gunners.

“Estamos satisfeitos em ver nossos planos de pré-temporada tomando forma com o anúncio da viagem para os Estados Unidos e a consequente participação na FC Series. Estamos ansiosos para encontrar nossos fãs norte-americanos. O torneio, por si, conta com boas equipes que irão fornecer forte oposição. Quanto as instalações de treinos e jogos, tratam-se de ambientes de primeira classe”, afirmou.

Posição endossada pelo brasileiro Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal FC:

“O nível de jogos da FC Series - juntamente com nosso campo de treinamentos em Orlando - vai proporcional ao Mikel e à toda equipe um excelente nível de preparação para a próxima temporada. Estamos ansiosos por confirmar mais planos para nossa pré-temporada em breve”, afirmou o diretor em modo planejamento.

Todas as informações de ingressos tanto únicos quanto para grupos podem ser encontradas através do site oficial do torneio.

Já as informações referentes a transmissão e horários oficiais serão anunciados nas próximas semanas.

Ivete Sangalo comanda Festival de Música

O festival de uma semana também incluirá vários eventos em Orlando com o clube Legends e outras celebridades, incluindo um show de Ivete Sangalo no domingo, 17 de julho, no Universal Orlando Resort.