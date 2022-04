Rafael Macedo conquista o bronze no Grand Slam da Turquia de judô

O brasileiro Rafael Macedo, campeão mundial júnior em 2014 e presente nas Olimpíadas de Tóquio, conquistou, neste domingo, a medalha de bronze no Grand Slam da Turquia de judô, na cidade de Antalya. No caminho até a medalha, o destaque foi a vitória sobre o holandês Noel Van T End, campeão mundial de 2019. Com esse pódio, a delegação nacional fecha o torneio com cinco medalhas, uma de ouro, uma de prata e três de bronze.

Rafael Macedo começou a campanha com vitória sobre o sérvio Darko Brasnjovic, depois venceu o campeão mundial de 2019, o holandês Noel Van T End. Nas quartas de final, o brasileiro derrotou o israelense Li Kochman. Aí, Rafael conheceu a única derrota no torneio, para o cubano Ivan Morales, atual campeão pan-americano e prata no Mundial de 2018. O bronze veio com tranquilo triunfo sobre o canadense Louis Gragnon.

Também neste domingo, Rafael Buzacarini ficou em quinto lugar, com duas vitórias e duas derrotas, na categoria até 100kg e Mayra Aguiar, três vezes medalhista olímpica, venceu dois combates, mas perdeu outros dois e acabou em sétimo.

AS MEDALHAS DO BRASIL NO GRAND SLAM

🥇 Guilherme Schmidt (até 81kg)

🥈 William Lima (até 66kg)

🥉 Maria Portela (até 70kg)

🥉 Jessica Lima (até 57kg)

🥉 Rafael Macedo (até 90kg)

O Grand Slam da Turquia não contou com atletas do Japão, maior potência da modalidade, nem da Rússia, que embora liberados para competir, não levou uma delegação. Porém, medalhistas olímpicos e em Campeonatos Mundiais de países fortes no judô como Alemanha, Holanda, França, Portugal, Uzbequistão, Bélgica, Portugal entre outros estavam no evento.

Globo Esporte