Barcelona abre investigação interna para entender 'invasão alemã' no Camp Nou

A classificação do Eintracht Frankfurt nas quartas de final da Liga Europa, sobre o Barcelona, no Camp Nou, não pode ser considerada fora de casa. Isso porque o time alemão teve um forte apoio de seu torcedor, mesmo jogando na Catalunha, na última quinta-feira.

Apesar de o clube catalão ter liberado a venda de apenas 5 mil ingressos para visitantes, os alemães conseguiram, de diversas formas, ingressar no estádio. O barulho feito pelos torcedores do Frankfurt durante a partida e as imagens de pessoas vestidas de branco no Camp Nou são impressionantes.

Por conta disso, o Barcelona abriu uma investigação interna para descobrir como foi possível que cerca de 30 mil torcedores (quantidade estimada por autoridades catalães) conseguiram invadir o estádio.

O fato revoltou torcedores organizados do Barça, que protestaram deixando as arquibancadas por dez minutos. Veja abaixo possíveis formas de tantos ingressos terem chegado às mãos dos alemães.

Revendedoras de agências de turismo

Dirigentes do Barcelona afirmaram, ao jornal Mundo Deportivo, que os alemães conseguiram ingressos em revendedoras de agências de turismo não autorizadas. O clube visitante negou.

Mas é evidente que torcedores do Frankfurt ingressaram desta forma e que havia uma organização montada para levá-los ao Camp Nou, porque grandes grupos chegavam ao estádio e sentavam juntos nas arquibancadas.

Os setores abaixo da área delimitada para os 5 mil torcedores 'legais' do Eintracht, estavam completamente cheio de alemães. Na visão do clube catalão, isso só foi possível através das agências de turismo.

Descuido na venda de ingressos

O Barcelona tem noção de que vendeu ingressos que acabaram nas mãos dos adversários. Isso porque houve uma demora no bloqueio da venda online de entradas para o território alemão.

Este bloqueio foi feito, mas tarde demais. Desta forma, muitos torcedores do Eintracht Frankfurt conseguiram ingressos que seriam destinados à torcida do Barça.

Ingressos de sócios do Barça

Os torcedores associados do Barcelona possuem direito à compra de ingressos para toda a temporada. Desta forma, acredita-se na Catalunha que muitos destes podem ter vendidos suas entradas para os alemães.

Isso porque, além do amontoado de torcedores abaixo do setor destinado aos visitantes, muitos fãs do Eintracht Frankfurt ficaram espalhados pelo estádio.

