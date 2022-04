Com contrato perto do fim no Atlético, Suárez é sondado por Besiktas e Fenerbahçe, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Depois de ganhar sobrevida no futebol espanhol ao deixar o Barcelona e rumar para o Atlético de Madrid, Luis Suárez pode rumar para um centro mais alternativo na Europa. O jornal "As" afirma que Besiktas e Fenerbahçe, dois dos maiores clubes da Turquia, estão em contato com o atacante uruguaio.

Suárez tem contrato com o Atleti até junho deste ano, e, até agora, o clube não encaminhou nenhum processo para estender o vínculo com o astro. Desta forma, ele estaria disponível para uma transferência sem custos - os gigantes turcos se mostraram interessados em sua contratação. Eles teriam buscado informações sobre valores salariais para saber se será possível buscar um acordo.

O atacante uruguaio chegou ao Atlético no ano passado, depois de deixar o Barcelona de forma conturbada. Na temporada passada, foi o grande destaque da campanha que levou o time de Diego Simeone ao título espanhol depois de oito anos, marcando 21 gols na liga. Em 2021/22, porém, começou a perder espaço diante do retorno de Griezmann para Madri e da chegada do brasileiro Matheus Cunha.

Com 13 gols marcados na atual temporada, Suárez vem sendo preterido por Simeone nos confrontos decisivos da Liga dos Campeões - nem mesmo saiu do banco nos dois duelos contra o Manchester United, nas oitavas, e também na partida de ida contra o Manchester City, nas quartas, na última terça. A última vez que o uruguaio foi titular foi no dia 19 de fevereiro, diante do Osasuña.

