Allegri surpreende ao indicar que Arthur vai ser desfalque da Juventus: "Está morto"

(Foto: Jonathan Moscrop/Getty Images)





O volante Arthur deve desfalcar a Juventus pelo segundo jogo seguido e não enfrenta a Fiorentina nesta quarta-feira, na partida de volta da Copa da Itália. Ele tem desconforto muscular. Até aí, tudo bem. Mas, nesta terça, o técnico Massimiliano Allegri surpreendeu com sua sinceridade ao informar que o brasileiro não joga.

“Arthur está morto. Tenho dois meio-campistas, são suficientes”, disse o treinador.

Allegri deu a declaração ao ser questionado sobre os vários desfalques no meio-campo. McKennie está fora da temporada, Locatelli é dúvida, e o treinador, então, foi perguntado sobre Arthur. Zakaria e Rabiot são os únicos à disposição. O técnico também citou um jovem do time sub-23.

– Temos também (Fabio) Miretti, não vamos ficar nos lamentando – disse Allegri, que arrancou risadas dos jornalistas após dizer que “Arthur está morto”.

Arthur emendou uma sequência de cinco jogos entre fevereiro e março atuando os 90 minutos pela Juventus. Depois, ele foi titular contra a Salernitana, ficou no banco, na derrota contra a Inter de Milão, e voltou a jogar toda a partida na vitória contra o Cagliari.

Com problemas musculares, ele desfalcou a Velha Senhora no empate diante do Bologna e não está à disposição contra a Fiorentina, nesta quarta. O mais provável é que o brasileiro volte no jogo contra o Venezia, no próximo dia 30 de abril.

A Juventus recebe a Fiorentina nesta quarta-feira, em jogo de volta da semifinal da Copa da Itália, após vencer por 1 a 0 no jogo de ida. Um empate dá a vaga à Velha Senhora para a decisão.

Globo Esporte