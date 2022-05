Boca Juniors vence com golaço de Benedetto e se classifica na Copa da Liga Argentina

O Boca Juniors garantiu neste sábado a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Argentina. A equipe derrotou o Barracas Central por 2 a 0, com direito a um golaço de voleio do atacante Benedetto, que também marcou o outro gol da partida.

A vitória assegurou a classificação do Boca com uma rodada de antecedência. O time chegou a 24 pontos no Grupo B e contou com a derrota do Colón para o Arsenal de Sarandí por 2 a 0. Com isso, o Colón, atual quinto colocado, estacionou nos 16 pontos e não pode mais alcançar o Boca.

A Copa da Liga Argentina é disputada por 28 times, divididos em dois grupos de 14. Eles jogam em turno único entre si, além de um jogo extra contra seu rival que está na outra chave. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Além do Boca, o Grupo B também definiu seus demais classificados. O Estudiantes lidera a chave, com 28 pontos, com o Boca em segundo, seguido por Tigre e Aldovisi, ambos com 20 pontos.

Globo Esporte