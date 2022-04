Tuchel aprova possível participação de Hamilton e Serena em compra do Chelsea: "Sou fã dos dois"

As participações de Lewis Hamilton e Serena Williams em uma oferta para comprar o Chelsea ainda estão em discussão, mas têm a aprovação do técnico do clube. Thomas Tuchel evitou comentar sobre a operação, mas ao ser questionado sobre a possibilidade, não escondeu sua admiração pelo heptacampeão da Fórmula 1 e a maior vencedora de Grand Slams de tênis.

“Não posso dizer nada além de que sou um fã dos dois”.

– São duas fantásticas personalidades do esporte, dentro da quadra, na pista, e fora também, que assumem responsabilidade como pessoas, como seres humanos, e são pessoas incríveis no que fazem. Por isso eles têm o meu maior respeito, mas eu não tenho nenhuma informação sobre isso, que função eles teriam, então eu gostaria de não comentar – disse Tuchel.

Hamilton e Serena participariam do consórcio de Sir Martin Broughton, magnata britânico que tem passagens pela presidência da maior companhia aérea do país e comandou a venda do Liverpool, que tem apoio de uma multinacional de investimentos. Os dois ídolos do esporte se investiriam £ 10 milhões (R$ 60 milhões na cotação atual).

O piloto é torcedor declarado do Arsenal, mas não deixou de manifestar sua animação com a possibilidade de investir no Chelsea. Perguntado sobre a preferência de Hamilton pelo rival, Tuchel brincou e lembrou do último encontro entre as duas equipes, com derrota dos Blues por 4 a 2.

– Isso talvez explique alguma coisa que aconteceu há dois dias (derrota do Chelsea), mas tomara que não tenha nenhuma influência para o jogo contra o West Ham (neste domingo).

Dono do Chelsea desde 2003, o magnata russo Roman Abramovich colocou o clube à venda no início de março. Apontado pelo governo britânico como um dos bilionários com forte ligação a Vladimir Putin, o bilionário sofreu várias sanções, que visam interromper qualquer operação desses empresários no Reino Unido. Ao todo, mais de 20 propostas de compra foram feitas.

Globo Esporte