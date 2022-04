Sob olhares de Adriano Imperador, Inter vence Milan e vai à final da Copa da Itália

(Foto: Alberto Lingria/Reuters)





A Internazionale foi mais eficiente e venceu bem o grande rival Milan para avançar à final da Copa da Itália nesta terça-feira. No Giuseppe Meazza, após empate sem gols no jogo de ida, Lautaro Martínez, duas vezes, e Gosens garantiram vitória por 3 a 0. A equipe comandada por Simone Inzaghi agora aguarda o vencedor do duelo entre Juventus e Fiorentina na quarta - na ida, fora de casa, a Velha Senhora venceu por 1 a 0.

Presente em dois dos sete títulos de Copa da Itália conquistados pela Inter, Adriano marcou presença no estádio e foi homenageado Antes de a bola rolar. O brasileiro vestiu a camisa da equipe entre 2004 e 2008 e ainda venceu o Campeonato Italiano em quatro ocasiões.

O jogo

A Inter começou melhor e abriu o placar logo aos três minutos com golaço de Lautaro Martínez, que acertou lindo chute de primeira após cruzamento de Darmian. Depois disso, o Milan conseguiu assustar, mas parou em boas defesas de Handanovic e num carrinho de Perisic quase em cima da linha em tentativa de Kessié. Em um contra-ataque ainda na primeira etapa, Lautaro marcou seu segundo após receber passe de Joaquin Correa e tocar por cima de Maignan.

Na etapa final, Stefano Pioli colocou Brahim Díaz e Junior Messias. O espanhol entrou bem, mas o Milan seguiu com dificuldades. Bennacer chegou a diminuir pegando sobra de fora da área, mas o árbitro anulou o gol após revisão no VAR por conta de impedimento de Kalulu no lance - o zagueiro atrapalhou a visão do goleiro da Inter. O terceiro gol saiu em jogada iniciada e concluída por jogadores que saíram do banco. Vidal deu belo passe para Brozovic, que cruzou na medida para Gosens decretar o resultado.

As duas equipes brigam pelo título no Campeonato Italiano. O Milan é líder com 71 pontos, mas tem um jogo a mais que a Inter, que tem 69. Internazionale x Roma, no sábado, e Lazio x Milan, no domingo, são os jogos pela 34ª rodada.

Globo Esporte