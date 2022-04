Guardiola diz que ficaria no City para sempre e nega chance de treinar o Brasil: "Hoje não"

(Foto: Getty Images)





"Hoje não". Foi assim que Pep Guardiola respondeu ao ser questionado sobre a chance de treinar a seleção brasileira, possibilidade trazida à tona pelo jornal "Marca" nesta semana. Em entrevista coletiva nesta sexta, o comandante do Manchester City aproveitou para fazer uma declaração a seu atual clube, dizendo que poderia permanecer por lá até o fim da carreira.

Hoje não... Estou sob contrato aqui, estou muito feliz. Estou disposto a ficar para sempre aqui. Eu renovaria o contrato por dez anos, mas agora não é o momento. Não sei onde veio."

— Pep Guardiola sobre chance de treinar a seleção brasileira

Tema de perguntas na entrevista coletiva de Jürgen Klopp dois dias antes do duelo entre Manchester City e Liverpool, Pep Guardiola foi chamado pelo colega de "melhor treinador do mundo". E, falando com os jornalistas minutos depois, o espanhol foi questionado sobre os elogios feitos pelo alemão - e recusou o status dado pelo rival deste domingo.

- Eu não me tornei treinador para ser melhor. Não sou. Muito obrigado, mas não sou. Eu gostaria de dizer que sou o melhor, mas não sou - disse Pep.

Apesar de discordar de Klopp na sua própria avaliação, Guardiola concordou com o treinador do Liverpool em outro tema abordado na véspera do confronto direto. Na opinião de Pep, assim como na do alemão, o duelo no City of Manchester apesar de valer a liderança da Premier League, não será definitivo para a disputa do título inglês.

- Serão três pontos extremamente importantes, mas continua havendo sete jogos restantes. Mas é importante? Claro que é.

O Manchester City enfrenta o Liverpool neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Estádio City of Manchester. A equipe de Pep Guardiola é líder do Campeonato Inglês com 73 pontos, apenas um a mais que o time de Jürgen Klopp. Depois da rodada deste fim de semana, restarão apenas sete partidas para o fim da liga.

